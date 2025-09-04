Kalendorius
Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kinija

Honkonge nuteista trijulė, per COVID-19 pandemiją planavusi pasienyje susprogdinti bombą

2025-09-04 16:05 / šaltinis: ELTA
2025-09-04 16:05

Honkongo prisiekusiųjų teismas ketvirtadienį nuteisė tris asmenis, planavusius susprogdinti bombą, kad priverstų miesto valdžią kuo greičiau uždaryti sienas COVID-19 pandemijos metu, pranešė vietos žiniasklaida.

Teismas (nuotr. 123rf.com)

Honkongo prisiekusiųjų teismas ketvirtadienį nuteisė tris asmenis, planavusius susprogdinti bombą, kad priverstų miesto valdžią kuo greičiau uždaryti sienas COVID-19 pandemijos metu, pranešė vietos žiniasklaida.

REKLAMA
0

Trijulė priklausė septynių asmenų grupei, kuriai buvo pateikti kaltinimai terorizmu, kai 2020 m. sausį ligoninės tualete buvo susprogdinta savadarbė bomba, o kitą mėnesį geležinkelio stotyje buvo rasta sprogstamųjų įtaisų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jie susirašinėjimo programėlėje „Telegram“ buvo prisijungę prie grupės, pasivadinusios „92 ženklas“, kuri prisiėmė atsakomybę už du incidentus, per kuriuos žmonės nenukentėjo.

REKLAMA
REKLAMA

Ketvirtadienį visi septyni asmenys buvo išteisinti dėl terorizmo, tačiau trys buvo nuteisti pagal kitus jiems pareikštus kaltinimus, susijusius su sąmokslu sukelti sprogimą, rašo dienraštis „South China Morning Post“.

REKLAMA

Lukasui Ho, Lee Ka-Panui ir Cheungui Ka-Chunui gresia iki 20 metų kalėjimo.

Jų advokatai argumentus dėl bausmės skyrimo pateiks kitą mėnesį.

Grupė taip pat buvo susijusi su dar vienu planu susprogdinti bombą, kuris, jei policija nebūtų jo sužlugdžiusi, būtų prilyginamas „išpuoliui nesirenkant taikinio“, pirmiau yra sakę prokurorai.

Tai tik antras kartas, kai teisme nagrinėjama pagal 2002 m. Honkongo kovos su terorizmu įstatymą, kuris buvo priimtas remiantis Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucija dėl kovos su tarptautiniu terorizmu, iškelta byla.

Praėjusiais metais baigėsi pirmasis pagal šį įstatymą pradėtas baudžiamasis procesas, jame priėmus nuosprendį keli kaltinamieji atsidūrė už grotų, vienas iš jų – beveik 24 metams.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų