Honkonge nuteista trijulė, per COVID-19 pandemiją planavusi pasienyje susprogdinti bombą

Trijulė priklausė septynių asmenų grupei, kuriai buvo pateikti kaltinimai terorizmu, kai 2020 m. sausį ligoninės tualete buvo susprogdinta savadarbė bomba, o kitą mėnesį geležinkelio stotyje buvo rasta sprogstamųjų įtaisų.
Jie susirašinėjimo programėlėje „Telegram“ buvo prisijungę prie grupės, pasivadinusios „92 ženklas“, kuri prisiėmė atsakomybę už du incidentus, per kuriuos žmonės nenukentėjo.
Ketvirtadienį visi septyni asmenys buvo išteisinti dėl terorizmo, tačiau trys buvo nuteisti pagal kitus jiems pareikštus kaltinimus, susijusius su sąmokslu sukelti sprogimą, rašo dienraštis „South China Morning Post“.
Lukasui Ho, Lee Ka-Panui ir Cheungui Ka-Chunui gresia iki 20 metų kalėjimo.
Jų advokatai argumentus dėl bausmės skyrimo pateiks kitą mėnesį.
Grupė taip pat buvo susijusi su dar vienu planu susprogdinti bombą, kuris, jei policija nebūtų jo sužlugdžiusi, būtų prilyginamas „išpuoliui nesirenkant taikinio“, pirmiau yra sakę prokurorai.
Tai tik antras kartas, kai teisme nagrinėjama pagal 2002 m. Honkongo kovos su terorizmu įstatymą, kuris buvo priimtas remiantis Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucija dėl kovos su tarptautiniu terorizmu, iškelta byla.
Praėjusiais metais baigėsi pirmasis pagal šį įstatymą pradėtas baudžiamasis procesas, jame priėmus nuosprendį keli kaltinamieji atsidūrė už grotų, vienas iš jų – beveik 24 metams.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!