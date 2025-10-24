Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Klaipėdoje siautėjo neblaivus vairuotojas: apgadino kitus automobilius, galimai vežiojosi narkotikų

2025-10-24 11:52 / šaltinis: ELTA
2025-10-24 11:52

Uostamiestyje ketvirtadienį neblaivus automobilį vairavęs vyras apgadino dvi kitas transporto priemones, informavo policija.

Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Uostamiestyje ketvirtadienį neblaivus automobilį vairavęs vyras apgadino dvi kitas transporto priemones, informavo policija.

2

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 11.08 val. Taikos prospekte, kieme, automobilio „Honda Accord“ vairuotojas (gim. 1977 m.) atsitrenkė ir apgadino du automobilius „Buick“ ir „Opel Insignia“. 

Vyrui nustatytas 1,68 prom. alkoholio neblaivumas.

Taip pat, kaip pranešė policija, pas vyrą rastas popieriaus lankstinukas su baltos spalvos biria, galimai narkotine medžiaga. 

Vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vairavimo esant neblaiviam ir dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.

