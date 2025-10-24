Plungės rajone susidūrė du automobiliai: nukentėjo 4 žmonės

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 13.50 val. Kalniškių kaime susidūrė automobilis „BMW 1er Reihe“, kurį vairavo mergina (gim. 2007 m.), ir „Peugeot 307“, kurį vairavo vyras (gim. 1940 m.).
Dėl patirtų sužalojimų medikams perduotas automobilio „Peugeot 307“ vairuotojas ir keleivė. Medikų pagalbos prireikė ir BMW automobiliu važiavusiai moteriai bei keleivei (gim. 2008 m.).
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
