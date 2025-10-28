Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Liūtys niokoja Vakarų Lietuvą: 16 sumaitotų automobilių – gyventojai dalijasi siaubingais vaizdais

2025-10-28 10:46 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-28 10:46

Antradienio rytas Klaipėdoje paženklintas nelaimėmis – užklupus liūtims pasipylė masinės avarijos. Klaipėdiečiai dalijasi, kad ryte teko stovėti beprotiškai dideliuose kamščiuose, o tos vietos, kuriose pasipylė avarijos, jau eilę metų yra problematiškos.

Avarija Klaipėdos rajone (nuotr. Facebook grupės „Gargždai united“)

Avarija Klaipėdos rajone (nuotr. Facebook grupės „Gargždai united")

20

Klaipėdos apskrities policijos komisariato duomenimis, buvo gauti 4 pranešimai apie eismo įvykius, o iš viso susidūrė net 16 automobilių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Policijos duomenimis, pirmasis pranešimas buvo 7:34 val, kai susidūrė trys automobiliai – „Mercedes“ ir du „Ford“.

Antrasis pranešimas buvo gautas 7:38 val, kai Klaipėdos rajone, Vaitelių kaime susidūrė net 4 automobiliai – „Ford“, „BMW“, „Volvo“ ir „Scania“.

7:48 buvo gautas trečiasis pranešimas, jog taip pat susidūrė 4 automobiliai – „BMW“, „Renault“, „Opel“ ir „Volvo“.

Pastarasis pranešimas gautas 8:19 val., kai eismo įvykio metu susidūrė net 5 automobiliai –  „Volkswagen Passat“, du BMW„“ ir „KIA“ automobiliai.

Pirminiais policijos duomenimis, visų eismo įvykių metu buvo pildomos deklaracijos.

Lietingi orai Klaipėdoje

Šįryt Klaipėdoje buvo itin lietingi orai, Klaipėdos apskrities gyventojų teigimu, nuo ryto skandino gatves ir itin apsunkino eismą.

„Ką tik. Pafilmavau nuo aerodromo iki Dauparų viaduko. Užsikišo rimtai“, – rašo gyventojas feisbuko grupėje „Gargždai united“.

„Amžina bėda...“ – po įrašu apie avarijas 

Tiesa, kiek prieš 10 val. ryto lietus aprimo.

Žinoma Lietuvos sinoptikė Elvyra Latvėnaitė socialiniuose tinkluose dalijasi naujausia orų prognoze – pasak jos, šiuo metu virš beveik visos Europos įsitvirtino audringesnių ciklonų sistema, kuri ir toliau pildosi naujais atmosferos sūkuriais.

Sinoptikė praneša, nors stipriausi vėjai ir liūtys dabar talžo Šiaurės Europą, jų įtaka artimiausiomis dienomis bus juntama ir Lietuvoje.

„Daugiau ar mažiau audringesnių ciklonų sistema „įsikūrė“ virš beveik visos Europos, ir vis pasipildo naujais atmosferos sūkuriais. Audringiausi ir labiau darganoti orai virš Šiaurės Europos. Kol kas virš Baltijos laikysis kiek silpnesnis ciklonas, vardu Joshua II-asis, bet atmosferos frontų debesys ir mus pasieks, šiokiu tokiu lietumi palaistys“, – rašo sinoptikė.

REKLAMA

E. Latvėnaitės teigimu, į Lietuvą po truputį plūs vėsesnis oras iš šiaurės, tačiau savaitės pabaigoje Lietuvą užgrius naujas ciklonas.

„Vėsesnis oras vis dar iš šiaurės brausis, tad šiluma tikrai nedžiugins. Pagal dabartinius duomenis ketvirtadienį, su gausesniu lietumi ir stipresniais vėjais, mus turėtų pasiekti naujas ciklonas, bet jau šiltesnius orus atneš“, – aiškina ji.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

H2O
H2O
2025-10-28 11:23
Ko norėt, kai kelias tampa Venecijos kanalu, o nevispročiai lekia leistinu 130 greičiu.
Atsakyti
Aha
Aha
2025-10-28 10:52
Lietus suniokojo net 16 automobiliu.
Atsakyti
Cha
Cha
2025-10-28 11:02
Kai ket taisykles berasciai raso avariju tik dauges
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (20)
