Liūtys niokoja Vakarų Lietuvą: 16 sumaitotų automobilių – gyventojai dalijasi siaubingais vaizdais

Klaipėdos apskrities policijos komisariato duomenimis, buvo gauti 4 pranešimai apie eismo įvykius, o iš viso susidūrė net 16 automobilių.
Policijos duomenimis, pirmasis pranešimas buvo 7:34 val, kai susidūrė trys automobiliai – „Mercedes“ ir du „Ford“.
Antrasis pranešimas buvo gautas 7:38 val, kai Klaipėdos rajone, Vaitelių kaime susidūrė net 4 automobiliai – „Ford“, „BMW“, „Volvo“ ir „Scania“.
7:48 buvo gautas trečiasis pranešimas, jog taip pat susidūrė 4 automobiliai – „BMW“, „Renault“, „Opel“ ir „Volvo“.
Pastarasis pranešimas gautas 8:19 val., kai eismo įvykio metu susidūrė net 5 automobiliai – „Volkswagen Passat“, du BMW„“ ir „KIA“ automobiliai.
Pirminiais policijos duomenimis, visų eismo įvykių metu buvo pildomos deklaracijos.
Lietingi orai Klaipėdoje
Šįryt Klaipėdoje buvo itin lietingi orai, Klaipėdos apskrities gyventojų teigimu, nuo ryto skandino gatves ir itin apsunkino eismą.
„Ką tik. Pafilmavau nuo aerodromo iki Dauparų viaduko. Užsikišo rimtai“, – rašo gyventojas feisbuko grupėje „Gargždai united“.
„Amžina bėda...“ – po įrašu apie avarijas
Tiesa, kiek prieš 10 val. ryto lietus aprimo.
Žinoma Lietuvos sinoptikė Elvyra Latvėnaitė socialiniuose tinkluose dalijasi naujausia orų prognoze – pasak jos, šiuo metu virš beveik visos Europos įsitvirtino audringesnių ciklonų sistema, kuri ir toliau pildosi naujais atmosferos sūkuriais.
Sinoptikė praneša, nors stipriausi vėjai ir liūtys dabar talžo Šiaurės Europą, jų įtaka artimiausiomis dienomis bus juntama ir Lietuvoje.
„Daugiau ar mažiau audringesnių ciklonų sistema „įsikūrė“ virš beveik visos Europos, ir vis pasipildo naujais atmosferos sūkuriais. Audringiausi ir labiau darganoti orai virš Šiaurės Europos. Kol kas virš Baltijos laikysis kiek silpnesnis ciklonas, vardu Joshua II-asis, bet atmosferos frontų debesys ir mus pasieks, šiokiu tokiu lietumi palaistys“, – rašo sinoptikė.
E. Latvėnaitės teigimu, į Lietuvą po truputį plūs vėsesnis oras iš šiaurės, tačiau savaitės pabaigoje Lietuvą užgrius naujas ciklonas.
„Vėsesnis oras vis dar iš šiaurės brausis, tad šiluma tikrai nedžiugins. Pagal dabartinius duomenis ketvirtadienį, su gausesniu lietumi ir stipresniais vėjais, mus turėtų pasiekti naujas ciklonas, bet jau šiltesnius orus atneš“, – aiškina ji.
