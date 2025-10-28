Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Paaiškėjo, kas Lietuvoje moka didžiausius atlyginimus: įvardijo skaičius

2025-10-28 09:51 / šaltinis: ELTA
2025-10-28 09:51

Didžiausią atlyginimo medianą bruto (prieš mokesčius) rugsėjį vėl mokėjo „Danske Bank“ padalinys Lietuvoje – 3,47 tūkst. eurų (rugpjūtį – 3,42 tūkst. eurų), per metus darbo užmokesčio mediana augo 11,1 proc., remdamasis „Sodros“ duomenimis skelbia portalas „Verslo žinios“.

Pinigai. ELTA / Žygimantas Gedvila

Didžiausią atlyginimo medianą bruto (prieš mokesčius) rugsėjį vėl mokėjo „Danske Bank" padalinys Lietuvoje – 3,47 tūkst. eurų (rugpjūtį – 3,42 tūkst. eurų), per metus darbo užmokesčio mediana augo 11,1 proc., remdamasis „Sodros" duomenimis skelbia portalas „Verslo žinios".

0

Antroje vietoje rugsėjį ir toliau buvo Greitosios medicinos pagalbos (GMP) tarnyba – mediana bruto siekė 3,12 tūkst. eurų (rugpjūtį – 3,3 tūkst. eurų) ir per metus augo 5,1 proc.

Toliau – Klaipėdos universiteto ligoninė, rugsėjį mokėjusi 2,87 tūkst. eurų (2,9 tūkst. eurų) – augo 26,7 proc. 

Tarp didžiausių darbdavių – Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, atlygio mediana buvo 2,82 tūkst. eurų (rugpjūtį – 2,9 tūkst. eurų) ir per metus augo 13,3 proc., taip pat „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) – rugsėjį mediana siekė 2,64 tūkst. eurų (2,66 tūkst. eurų), augo 7,5 proc. 

Šalies bruto darbo užmokesčio vidurkis šiuo metu yra 2,375 tūkst. eurų, atlyginimo medianomis jį viršijo septynios stambiausios bendrovės.

