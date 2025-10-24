„Išsipildymo akcija“ pakėlė Emiliją iš tylos ir sąstingio: to nežadėjo net gydytojų prognozės

O geriausiai pokyčiai matyti tuomet, kai atsigręžiame atgal – į istorijas tų, kuriuos paramos projektas ir visi prie jo prisidėję žmonės tiesiogine to žodžio prasme ir vėl prikėlė gyvenimui. Tą patvirtina ir prieš 4 metus nuskambėjusi Emilijos istorija.
Dėl smegenų pažeidimų mergaitė buvo prikaustyta prie lovos ir įkalinta tyloje. Ir nors gydytojai sakė, kad ji – niekuomet nevaikščios ir nekalbės, „Išsipildymo akcijos“ žmonių gerumas pakėlė ją iš tylos ir sąstingio.
Emilijos istorija
Vos gimusios Emilijos smegenyse buvo aptiktos cistos, kurios ne tik pažeidė dešinįjį smegenų pusrutulį, bet ir paveikė mergaitės raidą. Atvejis buvo sunkus – gydytojai tikino, kad Emilija nekalbės, valgys tik per vamzdelį ir dienas leis gulėdama.
Visgi, TV3, „Išsipildymo akcija“ ir kiekvienas prie paramos projekto prisidėjęs žmogus, sukūrė stebuklą – šiandien, praėjus keturiems metams, Emilija visa tai paneigė.
„Pagal visas prognozes, Emilija turėjo tik gulėti ir valgyti per vamzdelį. Bet mes viską paneigėme. Dabar Emilija jau bando stotis... Greitu metu galėsime parodyti ir pirmus žingsnius“, – džiaugiasi Emilijos mama, vilnietė Tamara Grūnovienė.
Ji pasakoja, kad dukra šiuo metu lanko priešmokyklinio ugdymo klasę, o kitąmet prasidės ir dar vienas naujas etapas – Emilija keliaus į pirmąją klasę.
Paramos projekto dėka, mergaitė kasdien vis geriau geba tarti žodžius, supranta kitus, stiprėja pati ir mėgaujasi įvairiomis fizinėmis veiklomis, pavyzdžiui – triratuko mynimu.
Didžiausia paramos projekto ir visų prie jo prisidėjusių žmonių suteikta pagalba, anot Tamaros, buvo neurostimuliatorius. Pastarasis ne tik padėjo suaktyvinti mergaitės smegenis, bet ir lavinti paralyžiuotą kūno pusę. O ypač didelę įtaką prietaisas padarė mergaitės kalbai.
Padedant visiems geros valios žmonėms, „Išsipildymo akcija“ galėjo išpildyti ir kitus mergaitės poreikius. Tai – ir specialus vežimėlis, ir reabilitacija Varšuvoje, kurios metu Emilijai suteiktas intensyvus gydymas.
Visa tai atsispindi ir kasdienybėje. Anot Emilijos mamos, dukrelė kasdien tobulėja ir darželyje.
„Iki darželio, ji dažnai springdavo nuo skysto maisto. Tačiau, kai mes nuėjome į darželį ir ji pamatė, kad kiti vaikai valgo sriubą, ji pradėjo tą sriubą valgyti ir pati, nespringdama. Aišku, būdavo tų situacijų, bet vis tiek buvo jausmas, kad mano vaikas – kaip ir visi. Ir tos visos šventės darželyje...
Ar aš galėjau patikėti, kad mano vaikas, tas, kuriam žadėjo, kad jis gulės ir nieko nedarys, eina į darželį, jį priima vaikai, mes dainuojame, kartu žaidžiame? Visi tie įvykiai darželyje man palieka ryškų įspūdį“, – susigraudinusi kalba mama.
Prisidėti prie „Išsipildymo akcijos“ gali kiekvienas.
Skambinti ar rašyti trumpąsias SMS žinutes ir paaukoti galite šiais numeriais: 1891 – 5 EUR, 1892 – 10 EUR.
Norintiems paaukoti daugiau: www.issipildymoakcija.lt
„Išsipildymo akcija“ bendradarbiauja su telekomunikacijų operatoriumi TCG, operatoriais Bitė, Tele2 ir Telia, internetine mokėjimų platforma Perlas Go.
Visa paaukota suma keliauja į „Išsipildymo akcijos“ sąskaitą – akcijos partneriai netaiko jokių kitų mokesčių.
„Išsipildymo akcijos“ skaidrumu rūpinasi audito įmonė Grant Thornton Baltic.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!