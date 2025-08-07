Naglis Šulija jau žino, kada Lietuvą pasieks didesnės šilumos banga: pasakė, ar ilgam

Prieš porą parų Lietuvą pasiekė gaivesni orai, bet jie jau pamažu šyla, nurodo sinoptikas. Žemiausia temperatūra rytoj paryčiais bus 14 – 16, prie pat jūros 16 – 18 laipsnių šilumos. Rytoj oras sušils iki 21 – 23, pietuose 25 laipsnių šilumos, bet šalies vakaruose bus tiktai 18 – 20 laipsnių.
„Kitaip tariant, didelių permainų kol kas nebus“, – sako N. Šulija.
Debesuotumas bus permainingas, naktį palis tik kai kur, dieną daug kur, dažnai ir su perkūnija. Naktį atvės iki 14 – 16, prie jūros 16 – 18 laipsnių, dieną šils iki 21 – 23, pietuose 25, šalies vakaruose bus 18 – 20 laipsnių šilumos.
Orai savaitgalį
Šeštadienį daug kur trumpai ir nelabai gausiai palis – ir naktį, ir dieną. Naktį ir rytą kai kur rūkas. Žemiausia temperatūra naktį bus 13 – 15, prie jūros 16 – 18, dieną šils iki 22 – 24, pietuose 26 laipsnių, šalies vakaruose bus gaiviau.
Sekmadienio naktį truputį palis tiktai kai kur, dieną daug kur vasariškas lietus su perkūnija. Dieną vietomis gali lyti smarkiai. Naktį atvės iki 14 – 16, prie jūros bus apie 18, dieną šils iki 21 – 23, pietuose 25 laipsnių, šalies vakaruose bus iki 18 – 20 laipsnių šilumos.
„Ką gi, kol kas Lietuvoje bus tikra vidutiniška lietuviška vasara. Visgi yra žinia ir šilumos mėgėjams – kitą savaitę mus pasieks ir didesnės šilumos banga. Vėlgi, panašu neilgam“, – sako N. Šulija.
