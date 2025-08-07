Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Naglis Šulija jau žino, kada Lietuvą pasieks didesnės šilumos banga: pasakė, ar ilgam

2025-08-07 17:55 / šaltinis: TV3
2025-08-07 17:55

Šiandien Lietuvoje buvo debesuoti su pragiedruliais orai, vietomis nulijo vasariškas lietus. Šį vakarą dar kai kur trumpai palis, bet vėliau vyraus giedras dangus, o truputį palis tiktai vietomis vakaruose ir šiaurėje. Dieną vasariškas lietus su perkūnija pasirodys daug kur, praneša sinoptikas Naglis Šulija.

3

Prieš porą parų Lietuvą pasiekė gaivesni orai, bet jie jau pamažu šyla, nurodo sinoptikas. Žemiausia temperatūra rytoj paryčiais bus 14 – 16, prie pat jūros 16 – 18 laipsnių šilumos. Rytoj oras sušils iki 21 – 23, pietuose 25 laipsnių šilumos, bet šalies vakaruose bus tiktai 18 – 20 laipsnių.

„Kitaip tariant, didelių permainų kol kas nebus“, – sako N. Šulija.

 Debesuotumas bus permainingas, naktį palis tik kai kur, dieną daug kur, dažnai ir su perkūnija. Naktį atvės iki 14 – 16, prie jūros 16 – 18 laipsnių, dieną šils iki 21 – 23, pietuose 25, šalies vakaruose bus 18 – 20 laipsnių šilumos.

2025 vasara Lietuvoje
(28 nuotr.)
(28 nuotr.)
FOTOGALERIJA. 2025 vasara Lietuvoje

Orai savaitgalį

Šeštadienį daug kur trumpai ir nelabai gausiai palis – ir naktį, ir dieną. Naktį ir rytą kai kur rūkas. Žemiausia temperatūra naktį bus 13 – 15, prie jūros 16 – 18, dieną šils iki 22 – 24, pietuose 26 laipsnių, šalies vakaruose bus gaiviau.

Sekmadienio naktį truputį palis tiktai kai kur, dieną daug kur vasariškas lietus su perkūnija. Dieną vietomis gali lyti smarkiai. Naktį atvės iki 14 – 16, prie jūros bus apie 18, dieną šils iki 21 – 23, pietuose 25 laipsnių, šalies vakaruose bus iki 18 – 20 laipsnių šilumos.

„Ką gi, kol kas Lietuvoje bus tikra vidutiniška lietuviška vasara. Visgi yra žinia ir šilumos mėgėjams – kitą savaitę mus pasieks ir didesnės šilumos banga. Vėlgi, panašu neilgam“, – sako N. Šulija.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

