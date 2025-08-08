Artėja pragaras: šią savaitę Europą siaubs rekordiniai karščiai

Italijos meteorologai prognozuoja, kad šeštadienį Florencijoje bus 40 laipsnių Celsijaus, o Alpių mieste Bolzane – 38.
Romoje numatomi 36 laipsniai, Neapolyje – 35, taip pat nuo didelio karščio ypač kentės Toskanos, Emilijos-Romanijos ir didysis Romos regionas.
Prognozuojama, kad karščio banga tęsis mažiausiai savaitę, t. y. ilgiau nei iki rugpjūčio 15 dienos, kai Italijoje bus švenčiama katalikiška Šv. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų šventė. Ši šventė Italijoje tradiciškai laikoma pačiu vasaros įkarščiu.
Išskyrus turistines vietas, daugelis parduotuvių ir restoranų bus uždaryti.
Valdžios institucijos paskelbė perspėjimus dėl karščio keliuose miestuose ir patarė žmonėms, ypač vyresnio amžiaus ir turintiems sveikatos problemų, kiek įmanoma vengti fizinio krūvio.
Daugelis kurortų skundžiasi, kad turistai šiemet išleidžia mažiau pinigų, o paplūdimiuose esantys gultai lieka tušti. Vartotojų apsaugos asociacijos tai aiškina didelėmis kainomis.
Prancūzijoje – nauja karščio banga
O Prancūzijoje prasidėjo nauja karščio banga: dešimtyse departamentų šalies pietuose penktadienį paskelbtas pavojus, sekmadienį termometrų stulpeliai gali viršyti 40 laipsnių padalą. Meteorologijos tarnyba karščio bangos apogėjų daugelyje šalies dalių prognozuoja kitos savaitės pradžioje.
Prancūziją karščio banga jau alino birželio 19 – liepos 4 dienomis. Pasak meteorologijos tarnybos „Météo-France“, dabartinė karščio banga yra 51-oji, registruota šalyje nuo 1947 metų.
Meteorologijos tarnyba, be to, įspėjo dėl didelio miškų gaisrų pavojaus Viduržemio jūros regione. Ketvirtadienio vakarą ugniagesiams pavyko suvaldyti didelį gaisrą šalies pietuose, tačiau jis kol kas neužgesintas. Ik šiol liepsnos sunaikino 17 000 hektarų augalijos, žuvo vienas žmogus.
Pasak mokslininkų, ekstremalūs orai, kurie apima ir karščio bangas bei audras, yra ir žmogaus sukeltos klimato kaitos padarinys. Manoma, kad jų intensyvumas ir dažnumas toliau didės.
