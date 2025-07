„Go3“– pirmoji televizija Baltijos šalyse su „HBO Max“

Pristatydama šį vaizdo turinį Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, „Go3“ visiems savo vartotojams suteiks prieigą prie „HBO Max“ – tai bus įtraukta į jų „Go3“ prenumeratą be jokio papildomo mokesčio iki 2026 m. sausio. Visi „Go3“ prenumeratoriai galės žiūrėti „HBO Max“ turinį tiesiogiai per „Go3“ televiziją, taip pat gaus prieigą ir prie „HBO Max“ programėlės.

„Go3“ vartotojai gaus prieigą prie „HBO Max“ turinio, įskaitant, žiūrovų pamėgtus serialus, tokius kaip „Draugai“ (angl. „Friends“) ir „Didžiojo sprogimo teorija“ (angl. „The Big Bang Theory“), naujausią „Rikas ir Mortis“ (angl. „Rick and Morty“) sezoną bei itin laukiamus filmus, tokius kaip „Nusidėjėliai“ (angl. „Sinners“), „Minecraft filmas“ (angl. „A Minecraft Movie“), „Mickey 17“, „Alto riteriai“ (angl. „Alto Knights“), „Barbė“ (angl. „Barbie“), „Kopa“ (angl. „Dune“), visa „Hario Poterio“ (angl. „Harry Potter“) filmų kolekcija ir dar daugiau.

REKLAMA

REKLAMA

Tuo pačiu metu jie ir toliau galės mėgautis apdovanojimus pelniusiais originaliais serialais, tokiais kaip „Paskutinieji iš mūsų“ (angl. „The Last Of Us“), „Baltasis lotosas“ (angl. „The White Lotus“), „Kopa: pranašystė“ (angl. „Dune: Prophecy“), „Sostų karai“ (angl. „Game of Thrones“), „Drakono namai“ (angl. „House of the Dragon“), „Įpėdinystė“ (angl. „Succession“), „Pingvinas“ (angl. „The Penguin“), „Seksas ir miestas“ (angl. „Sex and the City“), „Sopranai“ (angl. „The Sopranos“), „Industrija“ (angl. „Industry“), „Taikdarį“ (angl. „Peacemaker“) ir „Ir štai kaip...“ (angl. „And Just Like That…“).

REKLAMA

Visą šį turinį ir dar daugiau prenumeratoriai galės pasiekti tiesiogiai per „Go3“ programėlę ir naudodami „HBO Max“ programėlę.

Pasirinkę „HBO Max“ programėlę, vartotojai, kaip ir „Go3“ gaus prieigą prie tokių funkcijų kaip asmeninės paskyros, stebimųjų sąrašai, patobulintas turinio atradimas, suasmenintos turinio rekomendacijos ir papildomai galimybę atsisiųsti mėgstamus serialus bei filmus ir žiūrėti juos neprisijungus – bet kada, bet kur, įskaitant keliones po ES.

REKLAMA

REKLAMA

Jan Wykrytowicz, „Go3” televizijos generalinis direktorius teigia: „Go3 yra pirmoji ir vienintelė televizijos paslauga, kuri siūlo „HBO Max“ nuo pat pradžių Baltijos šalyse.

Tai aiškus mūsų lyderystės regione pavyzdys – greiti sprendimai, tinkamų partnerysčių užmezgimas ir pasiūla to, ko žiūrovai nori, visko vienoje vietoje.

Visi „Go3“ prenumeratoriai turės galimybę mėgautis „HBO Max“ iki 2026 m. sausio tiek per „Go3“ programėlę, tiek ir per „HBO Max“ platformą – be jokio papildomo mokesčio.“

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Jamie Cooke, „Warner Bros. Discovery“ Centrinės ir Rytų Europos, Artimųjų Rytų ir Turkijos padalinio vykdomasis viceprezidentas ir generalinis direktorius, sako: „Džiaugiamės galėdami pristatyti „HBO Max“ bendradarbiaudami su „Go3“ visose trijose Baltijos šalyse – Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Ši strateginė partnerystė žymi svarbų etapą siekiant pristatyti išskirtinę „HBO Max“ pasaulinio lygio pramogą dar platesnei auditorijai regione.

REKLAMA

Žiūrovai dabar gali pasinerti į geriausią, ką siūlo „HBO Max“: neprilygstamus pasakojimus, apdovanojimus pelniusius originalius kūrinius, didelio biudžeto filmus ir kritikų pripažintus dokumentinius filmus – visa tai pateikiant platformoje, kurioje pirmenybė teikiama kokybiškam turiniui ir sklandžiai naudotojo patirčiai.

„HBO Max“ reiškia aukščiausios kokybės pramogas be jokių kompromisų, ir mes didžiuojamės galėdami šį standartą pristatyti Baltijos šalių namams.“

REKLAMA

Artimiausiais mėnesiais „Go3“ žiūrovai taip pat galės mėgautis „HBO Max“ turiniu, įskaitant tokius kūrinius kaip „Užduotis“ (angl. „Task“) – įtraukianti nauja HBO originali mini serialo drama, sukurta pagal Brado Ingelsby „Rytų miestelio paslaptys“ (angl. „Mare of Easttown“), kurioje pagrindinį vaidmenį atlieka Markas Ruffalo. Serialas nagrinėja nusikaltimų, atpirkimo ir bendruomenės temas darbininkų miestelyje Amerikoje.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Siaubo žanro gerbėjai neturėtų praleisti serialo „Tai: Sveiki atvykę į Derį“ (angl. „IT: Welcome to Derry“) – šiurpą kelianti siaubo romano „Tai“ (angl. „It“) priešistorė, vykstanti 27 metais anksčiau nei kultiniai filmai. Sužinokite, kaip prasidėjo Pennywise siaubo valdymas šiame šiurpiame seriale, kurio premjera – jau šį rudenį.

Dar vienas košmaras sugrįžta su didelio biudžeto filmu „Galutinis tikslas: Kraujo linijos“ (angl. „Final Destination: Bloodlines“) – naujausiu kultinio siaubo franšizės tęsiniu.

REKLAMA

Apie „Warner Bros. Discovery“:

„Warner Bros. Discovery“ (NASDAQ: WBD) yra pirmaujanti pasaulinė žiniasklaidos ir pramogų bendrovė, kuri kuria ir platina vieną iš išskirtiniausių ir išsamiausių turinio prekės ženklų kolekcijų televizijoje, kine ir per srautinių transliacijų platformas. Bendrovės prekių ženklai, kasdien įkvepiantys, informuojantys ir linksminantys auditoriją, yra pasiekiami daugiau nei 220 šalių ir 50 kalbų. Tarp jų: „Discovery Channel“, „Max“, „discovery+“, „CNN“, „DC“, „Eurosport“, „HBO“, „HBO Max“, „HGTV“, „Food Network“, „OWN“, „Investigation Discovery“, „TLC“, „Magnolia Network“, „TNT“, „TBS“, „truTV“, „Travel Channel“, „MotorTrend“, „Animal Planet“, „Science Channel“, „Warner Bros. Film Group“, „Warner Bros. Television Group“, „Warner Bros. Games“, „New Line Cinema“, „Cartoon Network“, „Adult Swim“, „Turner Classic Movies“, „Discovery en Español“, „Hogar de HGTV“ ir kt. Daugiau informacijos: www.wbd.com.

REKLAMA

Apie „HBO Max“:

„HBO Max“ yra pirmaujanti pasaulinė srautinio transliavimo platforma, priklausanti „Warner Bros. Discovery“, kuri siūlo išskirtines ir įtraukiančias istorijas – nuo aukščiausios kokybės scenarinių programų, filmų, dokumentikos, tikrų nusikaltimų, suaugusiųjų animacijos iki tiesioginių sporto ir naujienų transliacijų (kur jos prieinamos). „HBO Max“ yra prestižinių pramogų ženklų, tokių kaip „HBO“, „Warner Bros.“, „Max Originals“, „DC“, „Haris Poteris“ (angl. „Harry Potter“), bei kultinių serialų, tokių kaip „Draugai“ (angl. „Friends“) ir „Didžiojo sprogimo teorija“ (angl. „The Big Bang Theory“), namai – visa tai vienoje vietoje.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Apie „Go3“:

„Go3“ televizija buvo pristatyta 2019 m. gruodį ir sparčiai augo, pasiekdama daugiau nei 20 % visų namų ūkių Baltijos šalyse. Ši sėkmė leido „Go3“ vartotojų skaičiumi aplenkti tarptautinius milžinus, tai patvirtino ir nepriklausoma pasaulinė rinkos tyrimų bendrovė „Dataxis“.

„Go3“ vartotojai gali mėgautis tiesioginiais televizijos kanalais, populiariais užsienio filmais ir serialais, įskaitant Holivudo hitus iš didžiausių studijų, tokių kaip „Paramount+“ ir „HBO Max“, lokalizuotu turiniu ir daugiau nei 300 išskirtinių „Go3“ originalaus turinio filmų lietuviams, latviams ir estams bei elitinio sporto transliacijomis įskaitant Eurolygą, Europos taurę, NBA, WNBA, „Liga ACB“, FIBA nacionalinių rinktinių varžybas, krepšinio Čempionų lygą, NCAA, „La Liga“, „Ligue 1”, „Serie A“, UEFA Čempionų lygą, Anglijos „Premier“ lygą, „Bundesliga“, UFC, „Glory“, ATP tenisą, Formula 1, WRC, MXGP ir daugelį kitų, rinkdamiesi mokėti tik už pageidaujamą turinį ir žiūrėdami įvairiuose įrenginiuose.