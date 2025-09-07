Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > TV

Bajoriški skoniai Vytaro Radzevičiaus nesužavėjo: „Pradedu rimtai abejoti dėl mūsų protėvių pasirinkimų“

2025-09-07 12:28 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-07 12:28

Ruduo daugeliui tampa naujų pradžių metu. O, kaip patvirtintų Vytaras Radzevičius, tai matyti ne tik mieste, bet ir kaime. Naują sezoną šį sekmadienį pradės ir TV3 žiniasklaidos grupės laida „Vytaro ferma“, kurioje – netikėti kulinariniai eksperimentai. Pavyzdžiui, ar kada esate girdėję apie... pusryčių sriubą?

Akimirkos iš „Vytaro fermos“
6

Ruduo daugeliui tampa naujų pradžių metu. O, kaip patvirtintų Vytaras Radzevičius, tai matyti ne tik mieste, bet ir kaime. Naują sezoną šį sekmadienį pradės ir TV3 žiniasklaidos grupės laida „Vytaro ferma", kurioje – netikėti kulinariniai eksperimentai. Pavyzdžiui, ar kada esate girdėję apie... pusryčių sriubą?

0

„Vasara prabėgo labai gerai. Vieni sakys, kad ji buvo lietinga, kiti, kad karšta. O man tai – įprasta vaikystės ir paauglystės vasara. Tiesa, kai ji baigiasi, kyla dilema: o ką daryti toliau?“ – svarstys Vytaras, tarsi pats su savimi diskutuodamas apie laiką ir darbus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

V. Radzevičius mąstys, ką daryti su sodyba – kur sustoti, kur tęsti darbus – ir viską vertins ne tik praktiškai, bet ir su humoru. Nors gali pasirodyti, kad tai – egzistencinis nerimas, žinomas vyras juokaus, kad iš tiesų jokios krizės požymių nėra.

„Nežinau... bet tai turbūt nėra vidurio amžiaus krizė. Tai tiesiog klausimas – gal jau pailsėti, o gal nieko nedaryti. Kaip Donelaičio „Metuose“: žmonės rudenį nuimdavo derlių, o žiemą ilsėdavosi. Gal ir man reiktų taip“, – juokaus jis.

Akimirkos iš „Vytaro fermos“
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Akimirkos iš „Vytaro fermos“

Vis dėlto sustoti nebus paprasta. Ant Vytaro pečių nuguls ne tik sodybos tvarkymas, bet ir namo įrengimo darbai. Žiūrovai išvys, kaip jis su šeima ims tvarkyti aplinką ir ruošis naujoms užduotims. O laidos pradžioje jis dar pažadės, kad rankų sudėjęs nesėdės.

Be abejo, gyvenimas fermoje neapsieis ir be kulinarinių eksperimentų. Todėl šįkart Vytaras imsis netikėto iššūkio – bandys išvirti sriubą pagal XVI amžiaus receptą, kuris kadaise buvo įprasta pusryčių dalis. Vienas iš tokių senovinių patiekalų buvo populiarus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, Lenkijos ir aplinkinių kraštų bajorų tarpe.

Tačiau V. Radzevičiui su šypsena veide teks prisipažinti: „Kol kas nesu bandęs tokio skonio derinio. Pradedu rimtai abejoti dėl mūsų protėvių pasirinkimų“.

O ar jam pavyks atkurti autentišką skonį, ir ką apie tai pasakys jo šeima, sužinosite jau šio sekmadienio laidoje.

Smidrų (šparagų) sriuba – lengvai paruošiama kreminė sriuba

Ingredientai:

  • Smidrai (šparagai) – 300–400 g
  • Svogūnai – 1–2 vnt.
  • Bulvės – 2–3 vidutinio dydžio
  • Sultinys (daržovių arba vištienos) – apie 500 ml
  • Sviestas arba aliejus – 2–3 šaukštai
  • Druska ir juodieji pipirai
  • Baziliko lapeliai
  •  Citrinos sultys – keli lašai (pagal pageidavimą)

Paruošimas:

Svogūnus smulkiai supjaustykite ir pakepinkite svieste iki minkštumo. Smidrus nuvalykite, nulaužkite sumedėjusias dalis ir supjaustykite. Bulves, kol truputį suminkštės, pavirkite sultinyje, o tada sudėkite smidrus, pakepintus svogūnus ir pavirkite dar apie 5–8 minutes. Visą sriubą sutrinkite elektriniu trintuvu iki norimos konsistencijos, o prireikus įpilkite dar šiek tiek sultinio ar vandens. Pagardinkite druska, pipirais ir keliais lašais citrinos sulčių. Galiausiai supilkite sriubą į lėkštes ir papuoškite baziliko lapeliais. Skanaus!

Laida „Vytaro ferma“ – sekmadieniais, 17.30 val. per TV3!

