TV eteryje – netikėtas duetas: kvies kitu kampu pažvelgti į istorijas, pakeitusias Lietuvą

Ir viskas dėl to, jog šio sekmadienio žaidime, šalia kapitonų Manto Katlerio ir Mindaugo Stasiulio, išvysime naujos TV3 laidos „Istorijos, pakeitusios Lietuvą“ vedėjus: Artūrą Anužį ir Kristoforą Vaidutį Jankauską.
Ir nors šįkart jie žais skirtingose komandose, jau pirmadienį jie suvienys jėgas tam, kad primintų, kokius neįtikėtinus išgyvenimus mūsų šalis jau yra patyrusi.
Naujas televizijos duetas kvies atversti keletą mūsų šalies istorijos puslapių atgal, kad naujai pažvelgtume į svarbiausius, garsiausius ir labiausiai mus sukrėtusius įvykius. O kartu – siūlys ieškoti atsakymų, kaip tai mus paveikė, bei ką daryti, kad visa tai nepasikartotų ir vėl?
Tačiau įspėjame – kalbėti be humoro apie kai kuriuos iš šių įvykių bus sunku, todėl, žinoma, netrūks ir jo. Ir visai ne todėl, kad sumenkintume šių istorijų rimtumą. Priešingai – kad parodytume, jog net ir skaudžiausi momentai neretai yra kupini ironijos, absurdo, o gal tiesiog žmogiškų klaidų.
Skirtingi, bet turintys tą pačią aistrą
Artūras – televizijos senbuvis, į ekranus grįžtantis taip, kaip po vasaros vaikai grįžta į mokyklą. Tuo tarpu komikui Kristoforui, įprastai matomam standupuose ar įvairiose podcastuose, ši patirtis televizijoje taps debiutu.
„Einu į tokį projektą, kuriuo pats labai tikiu – man čia viskas įdomu, todėl smagu jį kurti. Prisidedu ir prie projekto rašymo – nesu tik kalbanti galva. Tikrai nėra taip, kad ateinu tik perskaityti kažkieno jau iš anksto parašyto teksto. Beje, esu baigęs istoriją – ironiška, tačiau tai bus pirmasis su istorija susietas darbas mano gyvenime“, – sako jis.
Laidoje Artūro ir Kristoforo vaidmenys skirsis: pirmasis kvies į įvykius pažiūrėti rimtai, analitiškai, tuo tarpu antrasis apie tuos pačius dalykus kalbės negailėdamas ironijos. Arba, kaip sako pats Kristoforas, jis šioje laidoje bus tam, kad praskiestų vietomis itin niūrią bei tamsią mūsų metraščių dalią. Žinoma, su saiku ir tam tikromis lubomis.
„Jis geba pasijuokti net ir iš pačių rimčiausių dalykų. Manau, kad kitoks požiūris į įvairius mus sukrėtusius įvykius svarbus ir mums patiems. Juk, kai apie juos kalbame iš laiko perspektyvos, pradedame vertinti visai kitaip. O jei dar galime pažvelgti su ironija, tai yra labai sveikintinas dalykas“, – sako A. Anužis.
Tiesa, Kristoforas – ne vienintelis komikas, dirbantis prie laidos. „Projektą taip pat rašo Vaidotas Šiožinis, Simanas Žurauskas bei Deividas Vizgirda. Žmonės įpratę matyti, kaip ant scenos užlipę komikai juokauja. Tačiau iki tol komikas rašo, nervuojasi, brauko, eina ir dega ant scenos, o tuomet žiūri, kas veikia, o kas – ne. Šis darbas daugiau mažiau naujas mums visiems, bet kartu ir labai įdomus. Ir ambicingas. Juk tokio formato dar niekuomet nebuvo“, – sako Kristoforas.
Kokios istorijos pakeitė Lietuvą?
Abu laidos vedėjai įsitikinę – savo šalies istoriją turėtų žinoti kiekvienas. O taip pat – gebėti iš jos pasimokyti, nes gyvenime daug kas vyksta ciklais: nuo finansinių krizių iki karų.
„Kalbėsime apie didžiulį atgarsį visuomenėje turėjusius įvykius. Kaip paaiškės laidoje, jie aktualūs buvo ne tik anksčiau – kai kurių istorijų poveikis tęsiasi iki šiol. Pavyzdžiui, laukiniais 90-aisiais siautę nusikaltėliai ar žurnalisto Vito Lingio žmogžudystė, priartinusi Lietuvą prie lūžio. Tik tuomet visuomenė suvokė, kad valdžia negali būti nusikaltėlių rankose. Arba, paprastai sakant, Lietuvą iš jų reikėjo atsiimti“, – sako jis.
Anot A. Anužio, tokių įvykių mūsų šalyje buvo ir daugiau. Pavyzdžiui, Rolando Pakso nušalinimas, nuo kurio prasidėjo ir tęsiasi Lietuvos susiskaldymas. Tik dabar jau pandemijos, Šeimų maršo ar, pavyzdžiui, Remigijaus Žemaitaičio klausimais.
Tuo tarpu Kristoforas atkreipia dėmesį į tai, kad šioje laidoje nemažą rezonansinių istorijų dalį girdėsime iš gyvų liudininkų lūpų.
„Kalbinsime ne tik tuos, kurie kūrė mūsų šalį, bet, pavyzdžiui, ir žmogų, kuris teisė Borisą Dekanidzę. Tai – kosmosas. Taip pat labai laukiu ir Pakso istorijos. Žinoma, tai – žiauriai liūdna, siaubinga dėmė mūsų šaliai. Bet, tuo pat metu, iš to asmens galima išspausti ir labai daug humoro. Istorija tuo ir yra palanki, kad po laiko į įvairius įvykius leidžia pažvelgti iš skirtingų kampų. O kartais net suteikia progą įsprausti ten humoro“, – sako jis.
Anot A. Anužio, ši laida taip pat padės įvertinti ir tai, ką turime dabar. „Jei ne tam tikri mūsų padaryti sprendimai ir įvykiai, kurie mus nuvedė prie to, ką esame pasiekę dabar, ir apie kuriuos kalbėsime laidoje, gyventume visiškai kitokį gyvenimą“, – sako jis.
Žaidimą „galvOK“ su A. Anužiu ir K. V. Jankausku stebėkite šį sekmadienį 19.30 val. per TV3, o „Istorijas, pakeitusias Lietuvą“ – tokiu pat laiku pirmadienį.
