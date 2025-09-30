Kalendorius
Rugsėjo 30 d., antradienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seimo pirmininkas: Sabatausko paskyrimas teisėju tik sustiprins Konstitucinį Teismą

2025-09-30 10:15 / šaltinis: ELTA
2025-09-30 10:15

Kritikos dėl teikiamos bendražygio Juliaus Sabatausko kandidatūros į Konstitucinio Teismo (KT) teisėjus sulaukęs Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad parlamento kolegos paskyrimas tik sustiprins KT.

Julius Sabatauskas. ELTA / Andrius Ufartas

Kritikos dėl teikiamos bendražygio Juliaus Sabatausko kandidatūros į Konstitucinio Teismo (KT) teisėjus sulaukęs Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad parlamento kolegos paskyrimas tik sustiprins KT.

REKLAMA
2

„Man atrodo, niekas neabejoja Juliaus Sabatausko giliu Konstitucijos žinojimu ir supratimu, ir pasirengimu dirbti tokį darbą“, – antradienį, prieš prasidedant nenumatytam Seimo posėdžiui, žurnalistams sakė J. Olekas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Man atrodo, kad šiandien Juliaus Sabatausko paskyrimas tik praturtins ir sustiprins Konstitucinį Teismą, nes jis turi tikrai daugiausiai patirties iš mūsų čia dirbančių“, – aiškino jis.

REKLAMA
REKLAMA

J. Olekas kartojo manantis, kad Lietuvoje, anot jo, jau formuojasi tradicija į KT skirti teisėjus, dirbusius Seime. Anot politiko, tokia praktika taikoma ir kitose Europos valstybėse.

REKLAMA

„Man yra gera, kad mes turime gerą kandidatą į Konstitucinį Teismą, kuris gali atstovauti Lietuvos žmonių interesus, apginant jų konstitucines viltis, norus ir tą, ką jie yra sudėję į Konstituciją“, – kolegą gyrė parlamento vadovas.

ELTA primena, kad antradienį Seimui bus pateiktos Vilniaus universiteto (VU) profesoriaus Haroldo Šinkūno, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) teisėjo Artūro Driuko ir opozicijos kritikuojamo Teisės ir teisėtvarkos komiteto (TTK) pirmininko, socialdemokrato J. Sabatausko kandidatūros į KT teisėjus. 

REKLAMA
REKLAMA

J. Sabatausko kandidatūrą į KT teisėjus teikia Seimo pirmininkas J. Olekas, o H. Šinkūną – prezidentas Gitanas Nausėda. LAT Civilinių bylų skyriaus pirmininko A. Driuko kandidatūrą teikia šio teismo pirmininkė Danguolė Bublienė. 

Paaiškėjus, kad į KT teisėjus teikiama J. Sabatausko kandidatūra, parlamento opozicija tokį J. Oleko sprendimą įvertino kaip teismo politizavimą ir diskreditavimą. Jų teigimu, socialdemokratai užsiima ydinga praktika, todėl kandidatūros jie nepalaikys. 

Apie KT politizavimo grėsmes buvo prabilta ir 2023 m., kai į šio teismo teisėjus buvo paskirtas buvęs konservatorius ir tuometis Seimo TTK vadovas Stasys Šedbaras. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų