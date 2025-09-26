Po protestų prezidentas susitiks su premjere ir kultūros bendruomene

„Prezidentas pirmadienį susitiks su premjere aptarti susidariusią situaciją, o antradienį planuoja pasikviesti kultūros bendruomenę“, – BNS nurodė šalies vadovo patarėjas Frederikas Jansonas.
„Nemuno aušros“ nario Ignoto Adomavičiaus skyrimą kultūros ministru lydėjo kritika ir protestai.
Penktadienį protestuodami prieš valdžios požiūrį į kultūrą iš pareigų pasitraukė prie Kultūros ministerijos veikiančios Literatūros tarybos nariai, Vilniaus knygų mugės organizatoriai pranešė renginyje nepageidaujantys prezidento, premjerės bei kultūros ministro.
Kiek anksčiau Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga paskelbė atsisakanti Kultūros ministerijoje teikti vertėjams skirtas Šv. Jeronimo premijas. Šalies vadovo globos taip pat atsisakė Europos kino festivalis „Scanorama“.
Protestuodami iš pareigų pasitraukė Architektūros meno tarybos narys Andrius Ropolas, Kilnojamųjų kultūros vertybių atestavimo komisijos pirmininkas Robertas Švelnikas, Kino tarybos narys Žygimantas Jančoras.
Ketvirtadienį dėl I. Adomavičiaus skyrimo S. Daukanto aikštėje prie Prezidentūros protestavo keli tūkstančiai žmonių. Akcijos dėl to vyko ir kituose didžiuosiuose miestuose. Paskyrimui nepritariantys kultūros sektoriaus atstovai penktadienio popietę renkasi aptarti tolesnių veiksmų.
Darbo patirties kultūros srityje neturintį verslininką, pastaruoju metu Seimo vicepirmininko patarėjo pareigas ėjusį I. Adomavičių į kultūros ministrus pasiūlė „Nemuno aušra“, iškeitusi Energetikos ministeriją į Kultūros.
Prezidentas G. Nausėda anksčiau teigė, kad netvirtins „aušriečiams“ priklausančių politikų ministrais, tačiau bręstant Vyriausybės krizei galiausiai savo poziciją pakeitė. Šalies vadovas ragina kultūrininkus paskirtajam ministrui duoti šansą.
I. Adomavičių kultūrininkai vadina netinkamu pareigoms dėl patirties stokos, kultūros lauko problemų neišmanymo. Naujos kritikos bangos politikas sulaukė po emocionalaus prisistatymo Prezidentūroje.
Pats ministras penktadienį atsiprašė už savo pastarojo metu viešus pasisakymus ir pareiškė ketinantis dirbti su kultūros bendruomene siekdamas rasti sąlyčio taškus.
