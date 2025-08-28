Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Venecijos kino festivalyje žvaigždės demonstravo klasę: pamatykite įvaizdžius

2025-08-28
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-28 16:25

Viename garsiausių pasaulio miestų, Venecijoje, praūžė kino festivalis, kur ant raudonojo kilimo rinkosi garsenybės ir demonstravo savo įvaizdžius.

Venecijos kino festivalis (Nuotr. SCANPIX)
29

0

Dar vakar Venecijoje praūžė kino festivalis, kuris šiemet buvo 82-asis. Ant raudonojo kilimo buvo galima išvysti gausybę žvaigždžių, kurios dalyvauja kino pasaulyje.

Venecijos kino festivalis
(29 nuotr.)
(29 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Venecijos kino festivalis

Demonstravo įvaizdžius

Venecijoje vykusiame kino festivalyje garsenybės demonstravo įvaizdžius, kurių dauguma buvo klasikiniai, dažniausia pasirinkta juoda spalva, tačiau pasitaikė ir tokių, kurie buvo itin drąsūs. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Štai viena moteris, greičiausia, pasirinko drąsiausią įvaizdį iš visų buvusių svečių, demonstravo dailias kūno linijas permatomos suknelės dėka.

Nors dominavo juoda spalva, pasitaikė ir kelios moterys, kurios pasirinko ryškiai mėlynus apdarus, taip išsiskirdamos iš minios.

Dalyvavo žymiausi kino pasaulio žmonės

Venecijos kino festivalyje buvo galima matyti ir žymiausius pasaulyje kino režisierius, tokius, kaip: Werneris Herzogas, Jimas Jarmuscha, Kathryn Bigelow , Gusas Van Santas ir Park Chan-wookas, kuris į Veneciją grįžta po 20 metų pertraukos.

Taip pat buvo galima sutikti tokias žvaigždes kaip Jude'o Law, Emmos Stone.

Festivalyje buvo rodomi įvairūs filmai, kurie turėjo tiek itin didelį finansavimą, tiek mažą.

