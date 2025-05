Djokovičius iškovojo 100-ąjį karjeros titulą: triumfas Ženevos ATP turnyre ir istorinis pasiekimas

Pirmojo seto pradžioje N. Djokovičius nerealizavo dviejų „break pointų“. H. Hurkaczas tokios progos laukė iki pat dvyliktojo geimo, kai susikūrė galimybę tašku laimėti setą ir realizavo ją paduodant serbui.

„Break pointą“ serbas turėjo ir antrojo seto pradžioje, bet jo taip pat nerealizavo. Vėliau visiškai lygi kova vyko iki pratęsimo. Jo pradžioje tenisininkai laimėjo po tašką paduodant varžovui, o vėliau išryškėjo serbo pranašumas. N. Djokovičius setą užbaigė spurtu 4:0.

H. Hurkaczas trečiajame sete buvo atitrūkęs (0:2, 1:3, 2:4), bet N. Djokovičius aštuntajame geime susikūrė porą „break pointų“ ir atstatė pusiausvyrą. Pratęsimo pradžioje tenisininkai vėl apsikeitė laimėtais taškais varžovo padavimų metu. Prieš pat pertraukėlę serbas pelnė dar vieną tašką varžovo padavimų metu ir atitrūko 4:2. Po pauzės H. Hurkaczas vėl suklydo ir atsidūrė ant prarajos ribos. N. Djokovičius vėliau savo padavimų metu neklydo ir įtvirtino pergalę.

Serbas laimėjo jubiliejinį – 100-ąjį – ATP turo turnyrą per karjerą ir pirmą nuo 2024 m. Paryžiaus olimpiados. N. Djokovičius tapo vos 3-iu tenisininku istorijoje, laimėjusiu bent 100 aukšto lygio turnyrų. Visų laikų rekordas vis dar priklauso Jimmy Connorsui (109 titulai), o antras yra Rogeris Federeris (103).

109 - Connors

103 - Federer

100 - Djokovic 🆕@DjokerNole joins the 100 club as the third man ever to win 100+ singles titles! pic.twitter.com/mR8a3t5FIq