Novako Djokovičiaus gimtadienio pergalingas pasirodymas Ženevoje: sulaužyta raketė ir vieta pusfinalyje

Pirmajame sete lemtingu tapo jau trečiasis geimas, kai serbas laimėjo varžovo padavimų seriją. Kituose šio seto geimuose žaidėjai „break pointų“ neturėjo.

Antrojo seto pradžioje N. Djokovičius pralaimėjo savo padavimų seriją ir susinervinęs sulaužė raketę. Panašu, kad tas protrūkis serbui padėjo, nes visą likusią seto dalį jis užtikrintai padavinėjo kamuoliuką, laimėjo dvi varžovo padavimų serijas ir spurtu 5:0 įtvirtino pergalę.

Djokovic has now broken atleast 1 racquet in each of his 38 years of life.



He can now make peace with the fact that he is atleast the greatest racquet breaker of all time.pic.twitter.com/1Mh9ObnrMp