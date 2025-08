Sheltonas po dramatiškos kovos pateko į aštuntfinalį Toronte, Tsitsipą įveikęs O‘Connellas pasitraukė dėl traumos

Sunkiai į aštuntfinalį prasimušė amerikietis Benas Sheltonas (ATP-7). Jis tik po 2 valandų 37 minučių kovos 6:7 (8:10), 6:2, 7:6 (7:5) nugalėjo tautietį Brandoną Nakashimą (ATP-32).

Shelton is in the Matrix 😎@BenShelton #NBO25 pic.twitter.com/XcsdLs4WpE