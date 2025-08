Svitolina triuškino Kalinskają Monrealyje, Raducanu neatsilaikė prieš Anisimovą

Britė Emma Raducanu (WTA-33) 2:6, 1:6 neprilygo amerikietei Amandai Anisimovai (WTA-7). Apylygė kova tęsėsi tik pirmus tris šio mačo geimus, kai tenisininkės apsikeitė laimėtomis varžovės padavimų serijomis. Vėliau E. Raducanu „break pointų“ nebeturėjo, o A. Anisimova visiškai dominavo korte.

Ukrainietė Elina Svitolina (WTA-13) principiniame mače net 6:1, 6:1 sutriuškino Anną Kalinskają. E. Svitolina prieš neutralią atletę neužtruko nė valandos. Aštuntfinalyje E. Svitolinos lauks būtent A. Anisimova.

In fine form 😤@ElinaSvitolina defeats Kalinskaya 6-1, 6-1 to book her ticket into the Round of 16.#OBN25 pic.twitter.com/RF6CsrqdHs