Kostiuk Monrealyje iškovojo įspūdingą pergalę prieš Kasatkiną: retas padavimas ir efektingas epizodas

Efektingą pergalę šventė ukrainietė Marta Kostiuk (WTA-28), 3:6, 6:3, 7:6 (7:4) išplėšusi pergalę prieš Australijos atstovę Dariją Kasatkiną (WTA-18). M. Kostiuk į Monrealį atvyko po juodo laikotarpio ir 6 pralaimėjimų iš eilės, bet dabar jau šventė antrą pergalę paeiliui.

M. Kostiuk mače su D. Kasatkina sukūrė ne vieną įsimintiną epizodą. Ukrainietė tašką po pelnė po padavimo „iš apačios“, o kitame epizode taško metu parkrito, bet spėjo atsistoti ir atliko fantastišką smūgį, kuris nepaliko vilčių D. Kasatkinai.

Great use of the underarm serve from Kostyuk. pic.twitter.com/JE5JrNAFCH

„Prastai atlikau smūgį, parkritau ir tada pagalvojau, kad taškas pralaimėtas, tačiau Darija netrukus irgi atliko prastą smūgį. Tada supratau, kad šansų dar turiu. Korte stengiuosi niekada nepasiduoti ir tai pasiteisina tokiais atvejais kaip šis“, – teigė M. Kostiuk.

Marta Kostyuk with an OUTRAGEOUS point against Daria Kasatkina in Montreal.



She falls on the ground mid-rally. 🤯



Few players are as scrappy as her.



Marta things. 💅🏻



pic.twitter.com/xiehQ6CuWZ