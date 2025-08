Medvedevas pralaimėjo Toronte: keistas ruso elgesys po mačo nustebino sirgalius

Netikėtai anksti turnyras baigėsi italui Lorenzo Musetti (ATP-10). Jis dar šešioliktfinalyje per pustrečios valandos 6:3, 6:7 (4:7), 4:6 pralaimėjo amerikiečiui Alexui Michelsenui (ATP-34). Italas antrojo seto pradžioje nerealizavo „break pointo“, o vėliau paleido mačo kontrolę iš rankų. Beprotiškame trečiajame L. Musetti startavo kiek geriau (2:0), bet pranašumo neišlaikė (2:4), o vėliau švaistė vieną „break pointą“ po kito ir buvo eliminuotas. Italas trečiajame sete turėjo 10 „break pointų“, iš kurių realizavo 1 (A. Michelsenas – 2 iš 7).

Taip pat netikėtai iškrito Daniilas Medvedevas, kuris 7:5, 4:6, 4:6 krito prieš australą Alexei Popyriną (ATP-26). Teigiama, kad neutralus atletas po mačo padavė ranką A. Popyriną ir...iš karto patraukė išėjimo link. D. Medvedevas net nesusirinko savo daiktų ir suglumino tiek sirgalius, tiek varžovą.

It’s past midnight, and Daniil Medvedev wants to catch some sleep. 😅#NBO25 | @NBOtoronto pic.twitter.com/OesrOqllsQ