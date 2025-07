Pospišilo karjeros pabaigą ATP turnyre Toronte apkartino trauma

Kanadietis Vasekas Pospišilas (ATP-1250) paskutiniame karjeros vienetų mače 2:6, 6:3, 3:6 pralaimėjo argentiniečiui Facundo Bagniui (ATP-689). Kanadietį mačo metu stabdė kirkšnies trauma, jis skundėsi, kad negali nei normaliai judėti po kortą, nei padavinėti kamuoliuko. Visgi, sukandęs dantis, V. Pospišilas atsilaikė iki mačo pabaigos.

2014 m. kanadietis buvo pakilęs iki 25-os ATP vienetų reitingo vietos, nors pralaimėjo visus 3 žaistus ATP turo vienetų turnyrų finalus. 2015 m. jis pasiekė Vimbldono ketvirtfinalį ir per karjerą įveikė tokius žaidėjus kaip Andy Murray‘us bei Lleytonas Hewittas.

Geriau V. Pospišilui sekėsi dvejetuose, kur 2014 m. jis su amerikiečiu Jacku Socku tapo Vimbldono čempionais. Taip pat 2022 m. V. Pospišilas su Kanados rinktine laimėjo Daviso taurę.

Prancūzijos veteranas Gaelis Monfilsas (ATP-48) 4:6, 6:4, 6:7 (3:7) nusileido čiliečiui Tomui Barriosui Verai (ATP-143). Po mačo prancūzas patvirtino, kad Toronte žaidė paskutinį kartą.

Gaël Monfils just confirmed that today was his last time playing in Toronto — it looks like he will retire in the next couple of years — so this bittersweet moment while he was walking off the court was his way of saying goodbye to this crowd.



Merci, @Gael_Monfils ♥️#NBO25 pic.twitter.com/gNHym9rvMv

