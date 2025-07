Andreescu herojiškai iškovojo pergalę Monrealyje, bet traumą patyrusi pasitraukė iš turnyro

Buvusi 4-oji pasaulio raketė kanadietė Bianca Andreescu (WTA-187) emocingame mače 6:3, 6:4 nugalėjo čekę Barborą Krejčikovą (WTA-80). Kanadietė pasisuko čiurną „match pointo“ metu, bet po pertraukėlės grįžo į kortą, sulaukė dviejų varžovės klaidų ir laimėjo mačą.

Deja, dėl šios traumos B. Andreescu buvo priversta atsisakyti žaisti antrojo rato mačą.

Bianca Andreescu rolled her ankle on match point while serving for the match against Barbora Krejcikova in Montreal.



She’s been struggling with injuries for so much of her career and always fights her heart out to get back on the court.



Awful. ❤️‍🩹



