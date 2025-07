WTA 1000 turnyras Monrealyje: Ito netikėtai eliminavo Paolini, Osaka išsigelbėjo prieš Samsonovą

Teniso pasaulį pribloškė japonė Aoi Ito (WTA-110). Ji po beveik pustrečios valandos kovos 2:6, 7:5, 7:6 (7:5) išplėšė pergalę prieš italę Jasminę Paolini (WTA-9). Japonė savo nestandartiniu žaidimo stiliumi paliko įspūdį gerbėjams. Pažymima, kad A. Ito mėgsta stipriai suktus smūgius net atakuodama vidine raketės puse, taip ji numuša žaidimo tempą, o varžovėms prie to būna sunku prisitaikyti.

Aoi Ito is going to be a big... big problem for players who like pace. Because she produces ZERO.



Choppy, slice forehands on rally balls. Then suddenly at the net and closing off an angled volley. A nightmare to deal with.



Up a break in the 3rd set on Jasmine Paolini now.

REKLAMA