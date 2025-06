Zverevas Štutgarte penktą kartą iš eilės nusileido Fritzui ATP 250 turnyro finale

Pirmajame sete lemtingu tapo aštuntasis geimas, kai T. Fritzas antru mėginimu realizavo „break pointą“. A. Zverevas progų tašku laimėti varžovo padavimų seriją neturėjo viso mačo metu. Tuo tarpu T. Fritzas dar vieną „break pointą“ susikūrė antrojo seto vienuoliktajame geime, tik jo realizuoti nepajėgė. Visgi, pratęsime amerikietis žaidė be klaidų ir užtikrintai laimėjo finalą.

A. Zverevas po mačo pokštavo: „Taylorai, tu man jau nusibodai. Nenoriu tavęs matyti artimiausius 2-3 metus. Vokietijoje daugiau nesirodyk“.

Zverev to Fritz after losing to him for the 5th consecutive time



“Taylor, I’m f****** tired of you. I don’t wanna see you again over the next 2 to 3 years. Please stay away from me. Don’t come to Germany.” 💀💀💀💀



