Zverevas po dviejų dramatiškų pratęsimų įveikė Sheltoną ir žengė į „BOSS Open“ Štutgarto finalą

Pirmajame sete „break pointus“ kūrėsi tik vokietis, bet jis savo progų nerealizavo. Pratęsime A. Zverevas vos neprisižaidė, kai iššvaistė 3 „set pointus“. Vėliau B. Sheltonas buvo per tašką nuo laimėto seto, bet korto šeimininkas atsilaikė ir vėliau susikrovė pergalingą pranašumą.

Antrajame sete vokietis turėjo 4 „break pointus“, iš kurių 2 buvo „match pointai“. Visgi, B. Sheltonas vėl atsilaikė iki pratęsimo, tik jame didesnių vilčių nebeturėjo.

B. Sheltonas atliko 21 neatremiamą padavimą, o A. Zverevas – 15.

Nepaisant pralaimėjimo, amerikietis pirmą kartą karjeroje pakils į ATP reitingo 10-uką. B. Sheltonas prieš tai ketvirtfinalyje 6:4, 6:4 nugalėjo čeką Jirį Lehečką (ATP-33), kai sulaukė varžovo „dovanėlių“, mat paskutiniame geime čekas padarė net 4 dvigubas klaidas.

Incredible.



Ben Shelton defeats Jiri Lehecka 6-4, 6-4 to reach the semifinals in Stuttgart, his first career semifinal on grass.



Shelton lost 4 serve points all match, ZERO in the 2nd set.



Lehecka hit FOUR DOUBLE FAULTS to gift the match in the last game. Unreal scenes. pic.twitter.com/GxgmUQgTlD

REKLAMA