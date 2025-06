Elise Mertens sensacingas sugrįžimas WTA turnyre: atsilaikė prieš 11 pergalės taškų ir paliko sužavėtą Borisą Beckerį

Antrajame sete E. Mertens daugybę kartų buvo ant prarajos ribos. Dešimtajame geime rusė turėjo 5 „match pointus“, bet visus juos iššvaistė. Dvyliktajame geime rusė vėl 5 kartus buvo per tašką nuo pergalės ir belgė vėl išsigelbėjo. Dar vieną „match pointą“ J. Aleksandrova susikūrė pratęsime ir šį kartą dvikovą galėjo užbaigti savo padavimu, bet E. Mertens dar kartą atsitiesė, perėmė iniciatyvą ir vėliau tokių progų rusei nebesuteikė.

J. Aleksandrova sugebėjo pralaimėti susitikimą, nors susikūrė 11 „match pointų“. Paskutinis toks atvejis tenise buvo užfiksuotas prieš 24 metus, kai „Roland Garros“ turnyre stebuklingai gelbėjosi Zsofia Gubacsi.

Most match points saved to win a tennis match this century:



11 - Zsofia Gubacsi, Roland-Garros 2001

11 - ELISE MERTENS, S'HERTOGENBOSCH 2025 pic.twitter.com/O0Po70CdV0