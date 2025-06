37-erių Tatjana Maria pateko į WTA Londono finalą – eliminavo Madison Keys ir olimpinės čempionės varžovę

Leylah Fernandez, Karoliną Muchovą bei Eleną Rybakiną patiesusi veteranė nesustojo ir pusfinalyje. Jame vokietė per maždaug pusantros valandos 6:3, 7:6 (7:3) įveikė amerikietę Madison Keys (WTA-8). Tai buvo pirma T. Marios pergalė prieš M. Keys per keturias tarpusavio dvikovas.

M. Keys per visą mačą turėjo tik vieną realią galimybę perimti iniciatyvą, bet antrojo seto šeštajame geime iššvaistė „break pointą“. Pratęsime T. Maria nepriekaištingai žaidė savo padavimų metu, o po M. Keys padavimų pelnė porą taškų.

Vokietė, būdama 37-erių, sugebėjo patekti į didžiausią karjeros finalą. Anksčiau T. Maria buvo žaidusi tik WTA 250 ir dar žemesnių kategorijų vienetų turnyrų finaluose.

