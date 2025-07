Teniso žvaigždės praleidžia ATP 1000 turnyrą Toronte: kalti pasikeitimai kalendoriuje?

Sekmadienį pasirodė pranešimai, kad turnyrą Toronte praleis net 4 iš 6 geriausių pasaulio tenisininkų – Jannikas Sinneris (ATP-1), Carlosas Alcarazas (ATP-2), Jackas Draperis (ATP-5) ir Novakas Djokovičius (ATP-6).

J. Sinneris organizatorius informavo, kad nori išsigydyti alkūnę, kurią susižeidė Vimbldone: „Pergalė Toronte prieš 2 metus buvo mano ypatingo laikotarpio tenise pradžia. Visgi, šį kartą, pasikalbėjęs su komanda, nusprendžiau šį turnyrą praleisti. Man reikia pailsėti ir atsistatyti“.

N. Djokovičius savo pasitraukimą aiškino kirkšnies trauma, o J. Draperis – kairiosios rankos trauma.

„Po Vimbldono susižeidžiau kairiąją ranką. Tai nėra rimta trauma, bet nusprendžiau nerizikuoti – geriau palauksiu, kol ranka pilnai sugis, kad galėčiau deramai užbaigti likusią sezono dalį. Toronte ir Sinsinatyje nežaisiu, tad pasimatysime Niujorke“, – teigė J. Draperis.

Sinner, Djokovic and Draper Withdraw from National Bank Open in Toronto. https://t.co/DbTgfBkV7f

Tuo tarpu ispanų „Marca“ pranešė, kad Toronte nežais ir C. Alcarazas. Ispano sugrįžimo bus laukiama Sinsinatyje (JAV). Tiesa, ši žinia dar nėra oficialiai patvirtinta.

Alcaraz OUT of Toronto as well.



Four of the top 6 won’t play the event.



Ouch… https://t.co/Q8VnKvk7Sn