Gudrų padavimą atlikęs Bublikas tapo ATP 250 turnyro Šveicarijoje nugalėtoju

Finalo pradžioje tenisininkai apsikeitė laimėtomis varžovo padavimų serijomis, o vėliau ėmė švaistyti „break pointus“. Devintajame geime A. Bublikas užklupo varžovą padavimu „iš apačios“. Kazachstano žaidėjas neretai mėgsta taip nustebinti oponentus ir šį kartą jam tai atnešė tašką. Kitame geime A. Bublikas susikūrė „set pointą“ varžovo padavimų metu ir savo progą realizavo.

