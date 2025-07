Luciano Darderi iškovojo pergalę ATP 250 teniso turnyro finale Švedijoje

L. Darderi finalą pradėjo prastai (0:3), bet atsitiesė įspūdingu spurtu 5:0 ir galiausiai laimėjo pirmąjį setą. Antrajame sete italas iššvaistė 3 „break pointus“, o J. de Jongas savo progos sulaukė aštuntajame geime, kai realizavo vienintelį susikurtą „break pointą“ ir netrukus perkėlė finalo baigtį į trečiąjį setą.

Lemtingu trečiajame sete tapo ketvirtasis geimas, kai L. Darderi laimėjo varžovo padavimų seriją. Kituose šio seto geimuose žaidėjai „break pointų“ neturėjo.

23-ejų italas ATP turo vienetų turnyrų finaluose liko nenugalėtas: 3 mačai – 3 pergalės. L. Darderi atiteko 250 reitingo taškų bei 90,675 tūkst. eurų.

The moment he's been waiting for! 🏆@Lucianodarderi_ #NordeaOpen pic.twitter.com/v0GW8JCdTy