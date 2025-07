Andrejaus Rubliovo protrūkis Vašingtone: nuspyrė rankšluosčių stovą

Įspūdingą pergalę pasiekė 19-metis JAV talentas Learneris Tienas (ATP-67). Jis 7:5, 6:2 nugalėjo pirmojo dešimtuko narį – Andrejų Rubliovą. Po šios nesėkmės neutralusis atletas rizikuoja iškristi iš reitingo dešimtuko.

A. Rubliovas 3 kartus buvo per tašką nuo laimėto pirmojo seto, bet savo progas švaistė, o antrajame sete anksti paleido varžovą į priekį. Vėliau neutralus atletas turėjo 3 „break pointus“, bet visus juos iššvaistė, o tada taip susinervino, kad nuspyrė rankšluosčių stovą.

Another mental meltdown from Rublev especially in front of a 19 years old rookie.

Soon 30 years old and still rage gimmicks.

At this point he should just take a break from tennis to take care of his mental health.

That’s sad to see.

