Roberto Bautista Agutas Londone eliminavo Holgerį Runę ir pateko į ketvirtfinalį

Ispanas šį mačą galėjo laimėti kur kas užtikrinčiau, bet iššvaistė net 12 „break pointų“ paeiliui. H. Rune, per visą mačą nesusikūręs nė vieno „break pointo“, du kartus atsilaikė iki pratęsimų ir laimėjo vieną iš jų. Tik trečiajame sete R. Bautista Agutas nustojo švaistyti savo progas ir laimėjo dvi varžovo padavimų serijas.

H. Rune turnyrą Londone paliko sukūręs vieną gražiausių savaitės epizodų, kai aštuntfinalyje laimėjo įspūdingą tašką prieš amerikietį Mackenzie McDonaldą (ATP-98).

POINT OF THE DAY AND WEEK pic.twitter.com/9TQgT7LKz8