Moutet po skaudaus smūgio įveikė Fritzą ir pateko tarp 16 geriausiųjų Londono turnyre

Lemiamame trečiajame sete, esant rezultatui 5:4 C. Moutet naudai, T. Fritzas bandė agresyviai užbaigti tašką prie tinklo, tačiau po stipraus smūgio vidine raketės puse kamuoliukas pataikė varžovui į kaktą. Prancūzas iš karto susmuko ant žemės ir keletą akimirkų gulėjo susiėmęs už veido. Žiūrovai sulaikė kvapą, bet po kelių sekundžių C. Moutet pakilo, o T. Fritzas nedelsdamas priėjo atsiprašyti.

