Po skambių Ivaniševičiaus pareiškimų – Tsitsipo atsisveikinimas su treneriu

„Darbas su Goranu Ivaniševičiumi buvo trumpas, bet intensyvus. Tai buvo tikrai buvo vertingas mano karjeros puslapis. Dėkoju treneriui už man ir mano komandai skirtą laiką, pastangas ir energiją. Nors dabar ir sukame skirtingais keliais, aš Goranui jaučiu tik pagarbą – ne tik dėl jo pasiekimų tenise, bet ir jo žmogiškųjų savybių. Linkiu jam visko geriausio“, – rašė S. Tsitsipas.

G. Ivaniševičius su S. Tsitsipu dirbo vos dviejuose turnyruose ir spėjo išgarsėti skambiais pasisakymais apie graiką.

„Keletą kartų su juo apie tai kalbėjau. Jei jis išspręs tam tikrus dalykus už aikštės ribų, kurie jį stabdo, tuomet jis turės galimybę grįžti ten, kur jo vieta – į pirmąjį 10-uką. Stefanos sako, kad nori grįžti į elitą, bet nieko dėl to nedaro. Jis tik šneka, bet jokio progreso nerodo. Aš buvau šokiruotas, kai jį pamačiau. Nesu matęs taip prastai pasiruošusio tenisininko. Aš net su savo daug kartų traumuotu keliu esu trigubai geresnės fizinės formos už jį. Situacija tikrai labai bloga“, – sakė buvęs Novako Djokovičiaus treneris, kuris pats 2001 m. tapo Vimbldono čempionu, nors į pagrindinį etapą pateko tik su vardiniu kvietimu.

Teigiama, kad dabar S. Tsitsipas vėl tęs darbus su savo tėvu.

