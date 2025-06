Aleksandras Bublikas pirmą kartą įveikė Daniilą Medvedevą ir laimėjo ATP 500 turnyrą Halėje

Jau pirmajame finalo geime A. Bublikas atlaikė „break pointą“, o vėliau kur kas užtikrinčiau padavinėjo kamuoliuką. Aštuntajame geime Kazachstano tenisininkas sulaukė savo šanso ir „sausai“ laimėjo varžovo padavimų seriją, susikraudamas pergalingą pranašumą.

Antrojo seto pradžioje Kazachstano žaidėjas nerealizavo 3 „break pointų“, o dešimtajame geime D. Medvedevas iššvaistė „set pointą“. Pratęsimo pradžioje A. Bublikas paleido varžovą į priekį (1:4), bet vėliau žaidė fantastiškai ir 6 taškais iš eilės įtvirtino pergalę.

