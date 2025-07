Tsitsipas apie atsisveikinimą su Ivaniševičiumi: „Sunku dirbti su žmonėmis, kurie nesukuria su manimi artimo ryšio“

„Darbas su Goranu Ivaniševičiumi buvo trumpas, bet intensyvus. Tai buvo tikrai buvo vertingas mano karjeros puslapis. Dėkoju treneriui už man ir mano komandai skirtą laiką, pastangas ir energiją. Nors dabar ir sukame skirtingais keliais, aš Goranui jaučiu tik pagarbą – ne tik dėl jo pasiekimų tenise, bet ir jo žmogiškųjų savybių. Linkiu jam visko geriausio“, – rašė S. Tsitsipas.

Visgi, vėliau graikas, bendraudamas su žurnalistais gimtinėje, kalbėjo kur kas atviriau.

„Sunku dirbti su diktatoriais, kurie negražiai šneka apie mane ir nesukuria jokio artimesnio ryšio su manimi ar mano komanda. Noriu, kad mano komandos nariai man būtų artimi tarsi šeima, noriu, kad tai būtų tie žmonės, kuriuos ir po karjeros pabaigos galėčiau vadinti draugais“, – teigė S. Tsitsipas.

G. Ivaniševičius su S. Tsitsipu dirbo vos dviejuose turnyruose ir spėjo išgarsėti skambiais pasisakymais apie graiką. G. Ivaniševičius teigė, kad dar nebuvo matęs „taip prastai pasiruošusio tenisininko“ kaip S. Tsitsipas.

„Pasikalbėjome ir gražiai atsisveikinome. Jis pasakė, kad vėl bandys dirbti su tėvu. Aš manau, kad tėvas šiuo metu yra vienintelis žmogus, galintis jį treniruoti. Stefanos geriausiai žaidė tada, kai buvo treniruojamas tėvo. Linkiu jam visko geriausio. Jis pernelyg geras žaidėjas, kad liktų tokioje žemoje vietoje. Visgi, aš Stefanos dar kartą pasakiau, kad situacija nepasikeis, jei jis „nesusitvarkys“ savo galvos.

Kontroversiškas interviu? Ten viskas buvo labai išpūsta, aš Stefanos neįžeidinėjau. Aš tik pakartojau tai, ką jam sakiau į akis. Deja, tokia yra šita tenisininkų karta. Stefanos pats supranta, kad ne viskas su juo yra gerai. Psichologiškai jis nebuvo pasiruošęs Vimbldonui ir tai matėsi korte. Tikiuosi, kad jis dar atras savo kelią tenise“, – teigė G. Ivaniševičius.

