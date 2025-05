Alcarazas nutraukė Sinnerio įspūdingą pergalių seriją ir triumfavo Romos ATP 1000 finale

Pirmojo seto viduryje C. Alcarazas nerealizavo „break pointo“, o dvyliktajame geime J. Sinneris iššvaistė du „set pointus“ varžovo padavimų metu. Pratęsime J. Sinneris du kartus atsitiesė po pralaimėtų taškų savo padavimų metu, priartėjo iki 5:6, o tada po savo padavimo pralaimėjo lemtingą tašką.

Po šio seto nutrūko viena įspūdingiausių serijų teniso istorijoje. J. Sinneris buvo laimėjęs 24 setus iš eilės prieš pirmo 10-uko žaidėjus. Ilgesnę seriją ATP reitingų eroje yra pasiekęs tik Johnas McEnroe (28 setai 1984 m.).

Antrajame sete didesnės intrigos jau nebuvo. Įsibėgėjęs C. Alcarazas laimėjo 5 geimus iš eilės ir netrukus įtvirtino pergalę.

„Galiu tik įsivaizduoti, kokie sunkūs tau buvo pastarieji 3 mėnesiai. Atsižvelgiant į tai, tavo pasirodymas šiame turnyre buvo neįtikėtinas“, – sakė C. Alcarazas, prisiminęs J. Sinnerio diskvalifikaciją.

Tuo tarpu italas pabrėžė, kad šiuo metu ant grunto nėra geresnio žaidėjo už C. Alcarazą.

J. Sinneris dar po pusfinalio atskleidė, kad praktiškai visą savaitę ji vargina ant kojos iššokusi pūslelė, dėl kurios italas negali judėti po kortą taip, kaip norėtų.

J. Sinneris oficialiuose teniso mačuose galėjo pasigirti įspūdinga 26 pergalių serija. Būtent C. Alcarazas prieš tai ir buvo paskutinis žaidėjas, įveikęs J. Sinnerį ATP ture – tai ispanas padarė dar 2024 m. spalio 2 d.

22-ejų C. Alcarazas laimėjo jau 19-ą ATP turo vienetų turnyrą per karjerą. Ispanui atiteko 1000 reitingo taškų ir 985,03 tūkst. eurų. C. Alcarazas aplenks Alexanderį Zverevą ir kils į 2-ą reitingo vietą, o J. Sinneris tvirtai liks 1-as.

Bendrą turnyro prizų fondą sudarė kiek daugiau nei 8,055 mln. eurų.