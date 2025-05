Sinneris ir Alcarazas susitiks „Internazionali BNL d'Italia“ finale po dramatiškų pusfinalių Romoje

Mačo pradžia pribloškė visus – aiškus mačo favoritas J. Sinneris atsiliko 0:5 ir neatsitiesė iki pat pirmojo seto pabaigos. Antrąjį setą italas pradėjo kur kas geriau, o T. Paulas trečiajame geime iššvaistė du „break pointus“ ir nepristabdė favorito. Galiausiai J. Sinneris varžovui įteikė „riestainį“.

Trečiajame sete J. Sinneris tęsė laimėtų geimų seriją (3:0). T. Paulas vėliau sumažino deficitą (3:2), bet šeštajame geime pralaimėjo dar vieną savo padavimų seriją. Per likusią seto dalį J. Sinnerio persvara niekam nekėlė abejonių. Italas pergalę galėjo užsitikrinti dar aštuntajame geime, jei varžovo padavimų metu būtų realizavęs vieną iš dviejų „match pointų“.

Prieš tai pirmajame pusfinalyje ispanas Carlosas Alcarazas (ATP-3) 6:3, 7:6 (7:4) įveikė italą Lorenzo Musetti (ATP-9). Antrajame sete ispanas ilgai vijosi varžovą (1:3, 2:4) ir pusiausvyrą galiausiai atstatė aštuntajame geime. Dvyliktajame geime C. Alcarazas nerealizavo „match pointo“ ir turėjo žaisti pratęsimą. Ten ispanas atitrūko 5:2, išbarstė beveik visą persvarą (5:4), bet tada laimėjo 2 iš eilės taškus varžovo padavimų metu.

J. Sinneris oficialiuose teniso mačuose gali pasigirti įspūdinga 26 pergalių serija. Būtent C. Alcarazas yra paskutinis žaidėjas, įveikęs J. Sinnerį ATP ture – tai ispanas padarė dar 2024 m. spalio 2 d.

