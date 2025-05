Sinnerio dominavimas Romoje: įspūdinga pergalė prieš Ruudą po susitikimo su popiežiumi

Pirmajame sete J. Sinneris buvo visiškai nesustabdomas. Italas laimėjo kiekvieną geimą, o C. Ruudas neturėjo nė vieno „break pointo“. Antrajame sete J. Sinneris laimėtų geimų seriją pratęsė net iki 8 (6:0, 2:0). Tik antrojo seto trečiajame geime C. Ruudas „atsidarė“ laimėtų geimų sąskaitą, nors suteikė varžovui dar du „break pointus“.

Antrojo seto pabaigoje J. Sinneris realizavo dar vieną „break pointą“ ir galingai užbaigė neįtikėtiną pasirodymą.

Simboliška, kad J. Sinneris tokį dominuojantį pasirodymą surengė po to, kai mačo išvakarėse susitiko su naujuoju popiežiumi – Leonu XIV. Pastarasis yra žinomas kaip didelis teniso gerbėjas. J. Sinneris popiežiui padovanojo raketę ir pasiūlė trumpai pažaisti tenisą, bet Leonas XIV atsakė, kad geriau to dabar nedaryti, nes jie dar „ką nors sudaužys“.

Popiežius dar visus prajuokino, kai pasakė, kad Vimbldone jam būtų leista žaisti, mat balta apranga atitiktų visas taisykles.

„Man buvo didelė garbė susitikti su popiežiumi. Mums, teniso žaidėjams, gera žinoti, kad popiežius mėgsta šitą sportą“, – sakė J. Sinneris.

