Zverevas po nesėkmės Romoje sukritikavo ATP turnyro teniso kamuoliukus

A. Zverevas pirmajame sete ilgai buvo priekyje (3:1, 4:2, 6:5), o dvyliktajame geime savo padavimų metu turėjo net 4 „set pointus“, bet visus juos iššvaistė, o pratęsimą sužaidė labai prastai. Antrajame sete abu tenisininkai turėjo tik po 1 „break pointą“: A. Zverevas savo progos antrajame geime nerealizavo, o L. Musetti devintajame geime nebeklydo.

A. Zverevas beveik visą turnyrą skundėsi kamuoliukais. Tai jis darė dar po mačo su Viliumi Gaubu, o dabar tą patį naratyvą kartojo po pralaimėto ketvirtfinalio.

„Šitie kamuoliukai – pajuokos objektas. Mes apie problemas su kamuoliukais kalbame jau 3-4 metus. Mums aiškina, kad mes žaidžiame tais pačiais kamuoliukais Monake, Madride ir Miunchene, bet tada mes atvykstame į Romą ir čia viskas kitaip. Kamuoliukai čia didžiuliai, beveik neįmanoma atlikti galingų smūgių, kurių neatremtų varžovas.

Man, mėgstančiam agresyvų žaidimo stilių, šitie kamuoliukai labai apsunkino žaidimą. Su tokiais kamuoliukais beveik neįmanoma „pasiimti“ lengvų taškų.

Varžovas? Man atrodo, jis ant grunto visada žaidžia vienodai, ilgai ginasi ir laukia varžovų klaidų. Turėjau galimybių laimėti pirmąjį setą, bet su tokiais kamuoliukais tai padaryti buvo labai sunku. Įprastomis aplinkybėmis setą būčiau laimėjęs ir tada neaišku, kaip viskas būtų pasibaigę“, – sakė A. Zverevas.

Zverev not happy with the balls in Rome and says that Musetti "depends a lot on mistakes from his opponents".



Musetti and Zverev hit the same number of winners (20) in this match. pic.twitter.com/gejC8QgChb

