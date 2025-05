Neįprastas incidentas ATP turnyre: italui Lucui Nardi už ilgesnę pertrauką – trijų taškų nuobauda

Ši dvikova socialiniuose tinkluose išpopuliarėjo ne dėl teniso kokybės, o dėl netikėto ir labai skubaus bėgimo į tualetą.

Lemiamame sete rezultatui esant lygiam 5:5, likus vos akimirkai iki savo padavimo L. Nardi staiga pajuto neatidėliotiną poreikį ir nuskubėjo į rūbinę atlikti gamtinių reikalų.

Nors ATP taisyklės paprastai neleidžia pertraukų tualetui seto metu, ypač tokiame vėlyvame mačo epizode, teisėjas išimties tvarka leido tai padaryti, nurodydamas akivaizdų žaidėjo diskomfortą.

Vis dėlto, kol L. Nardi užtruko už aikštelės ribų, laikmatis toliau skaičiavo laiką. Teisėjui prižiūrint vėlavimą, žaidėjui grįžus į aikštę buvo skirta net trijų taškų bauda už viršytą leidžiamą laiką.

Unusual situation earlier in the Luca Nardi vs Mariano Navone match in Turin.



Nardi went for an emergency toilet break before serving at 5-5 in set 3.



He took longer than the allowed time so he got 3 point penalties.



Started serving at 0-40, got broken but won the 3d set 7-6. pic.twitter.com/UZRKyLFH9O