Carlosas Alcarazas iškovojo 18-ą pergalę iš eilės ir tapo ATP 500 turnyro Londone čempionu

Pirmajame sete „break pointus“ kūrėsi tik C. Alcarazas. Penktajame geime čekas spaudimą dar atlaikė, o vienuoliktajame palūžo.

Antrajame sete nė vienas žaidėjas neturėjo galimybių tašku laimėti varžovo padavimų seriją. Pratęsime ispanas du kartus atsitiesė po pralaimėtų taškų savo padavimų metu, bet čekas netrukus po varžovo dvigubos klaidos trečią kartą perėmė iniciatyvą ir gavo „set pointą“ (5:6). Šios progos J. Lehečka savo padavimų metu neiššvaistė.

