4 metus lauktą pergalę iškovojęs teniso „blogiukas“: „Noriu paskutinį kartą grįžti į elitą, kad ramia sąžine galėčiau baigti karjerą“

Įsimintiną pasirodymą surengė teniso „blogiukas“ 32-ejų australas Bernardas Tomičius (ATP-248). Jis sėkmingai įveikė kvalifikaciją, o pagrindinio etapo starte per 1 valandą 48 minutes 3:6, 7:5, 6:2 įveikė tautietį Rinky Hijikatą (ATP-88).

Bernard Tomic beat Rinky Hijikata to claim his first tour-level victory since AO 2021 🦾



It had been 1,597 days 🤯 pic.twitter.com/sCWpdZAUoo