Conoras McGregoras užfiksuotas bučiuojantis kitą moterį

Liepos 14-ą dieną C. McGregorui sukanka 37-eri, tačiau pastaruoju metu jis žiniasklaidoje linksniuojamas ne dėl sporto pasiekimų.

Praėjusį mėnesį buvęs dviejų svorio kategorijų UFC čempionas įsivėlė į fizinį konfliktą su kitu vyru Ibizos naktiniame klube ir sulaukė griežtos kritikos už tai, kad smogė klubo lankytojui.

Šis incidentas įvyko praėjus vos keliems mėnesiams po to, kai Airijos Respublikos teismas pripažino C. McGregorą atsakingu dėl Nikitos Hand sumušimo viename Dublino viešbučių prieš šešerius metus.

Sekmadienį (liepos 13 d.) „The Sun“ pranešė, kad C. McGregoras buvo pastebėtas „besibučiuojantis su paslaptinga moterimi“ paplūdimyje – nepaisant to, kad jau 16 metų yra kartu su D. Devlin ir jai pasipiršęs.

pic.twitter.com/2MIM0Qvc6t

Pirmadienį D. Devlin nutraukė tylą, paviešindama žinutę C. McGregorui socialiniuose tinkluose. Tačiau tariamo bučinio ji nekomentavo – vietoj to pasveikino su gimtadieniu.

„Su gimtadieniu žmogui, kuris visada prajuokina Dee ir priverčia ją šypsotis“, – prie bendrų poros nuotraukų rašė D. Devlin.

Pora, auginanti keturis vaikus, susižadėjo 2020 metais, o susipažino dar paauglystėje – 2008-aisiais.

D. Devlin garsėja tuo, kad ištikimai palaikė C. McGregorą viso jo mišrių kovos menų karjeros kelio metu: nuo laikų, kai jis buvo bedarbis, iki tapimo UFC simboliu.

Pats C. McGregoras jau irgi pasisakė socialiniuose tinkluose po to, kai nuotraukos buvo paviešintos, tačiau jis taip pat šio įvykio nekomentavo.

„Jeigu Airijos žmonių valia (JŪSŲ VALIA) nebus išpildyta, aš ištempčiau „Taoiseachą“ (Airijos vyriausybės vadovas arba ministras pirmininkas, kuri paskiria Airijos prezidentas, – aut. past.) iš namų, – socialiniame tinkle „X“ rašė C. McGregoras. – Kas bus tas „Taoiseachas“, vis tiek nesvarbu. Airija, DUOKITE MAN DARBO! 7 metams, aš jūsų. Balsuokite už McGregorą.“

I will drag Taoiseach of house and home if the greater public of Irelands wishes (YOUR WISHES) are not met.



Who’s the Taoiseach, it won’t matter.



Ireland, PUT ME TO WORK!



7 years, I am yours.



Vote McGregor 🇮🇪