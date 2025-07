Conoras McGregoras sureagavo į paviešintas intymias nuotraukas ir kaltinimus iš garsios reperės

A. Banks teigimu, C. McGregoras neva jai atsiuntė privačias žinutes, prie kurių pridėjo ir dvi savo nuotraukas. Jose airis užfiksuotas visiškai nuogas, o vienoje iš jų pozuoja nuogas prieš veidrodį bei ant lytinio organo užsidėjęs svarmenis.

„Siunti „kalei“ savo kreivo „daikčiuko“ nuotraukas ir grasini, kad ji niekam apie tai nepraneštų. Conorai, tu žinai, kas aš tokia? Tai yra seksualinis priekabiavimas. Tu galvoji, kad gali priekabiauti prie manęs, siųsdamas savo p**** nuotraukas ir dar grasinti man, kad tik niekam apie tai neprasitarčiau? Mielasis, o tu dar bandai tapti Airijos prezidentu? Po velnių, pradėk naudoti apsauginį kremą nuo saulės“, – rašė A. Banks.

C. McGregoras kurį laiką tylėjo ir tik pasveikino save gimtadienio proga, tačiau vėliau pirmą kartą į tai sureagavo, atsakydamas į vieno vartotojo įrašą.

C. McGregoras tuomet socialiniuose tinkluose aktyviai komentavo Airijos politiką, tarp jų ir naujieną, kad Mairead McGuinness ketina kandidatuoti į prezidento postą. Į tai kažkas sureagavo: „Dėl to didžiausia naujiena dabar yra Conoro gigantiškas p***, o ne tai, kokias nesąmones jis postina.“

C. McGregoras atsakė užsimindamas apie paskleistas nuotraukas: „Neleiskit jiems nukreipti jūsų dėmesio su mano gigantišku p***, kol jie plėšia mūsų šalį.“

Don’t let them distract you with my G C while they rob our country blind! https://t.co/4F7B0g20w4