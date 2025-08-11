Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Markkanenas vedė Suomijos rinktinę į pergalę prieš Belgiją

2025-08-11 21:43 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-11 21:43

Suomijos krepšininkai dar kartą įrodė savo pranašumą prie Belgijos atstovus.

Lauri Markkanenas | FIBA nuotr.

Suomijos krepšininkai dar kartą įrodė savo pranašumą prie Belgijos atstovus.

0

Pastarieji 92:74 (23:22, 28:19, 23:23, 18:10) įveikė minėtą varžovą.

Suomių gretose nesulaikomas ir vėl buvo Lauri Markkanenas. Puolėjas surinko net 31 tašką ir atkovojo 5 atšokusius kamuolius. Tokiam pasirodymui surengti jam pakako 24 minučių ant parketo.

17 taškų pridėjo Sasu Salinas, 11 pasižymėjo Olivier Nkamhoua (8 atk. kam.).

Pralaimėjusiems 15 taškų įmetė Hansas Vanwijnas, 13 – Manu Lecomte.

