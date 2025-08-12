Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Cristiano Ronaldo ryžosi neeiliniam žingsniui: to gerbėjai laukė kone dešimtmetį

2025-08-12 11:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-12 11:25

Legendinis futbolininkas Cristiano Ronaldo (40 m.) pasipiršo savo ilgametei draugei Georginai Rodriguez (31 m.).

Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez (nuotr. Instagram)
11

Legendinis futbolininkas Cristiano Ronaldo (40 m.) pasipiršo savo ilgametei draugei Georginai Rodriguez (31 m.).

0

Džiugia naujiena ispanė pasidalijo socialiniame tinkle „Instagram“.

Cristiano Ronaldo su mergina Georgina Rodriguez
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Cristiano Ronaldo su mergina Georgina Rodriguez

G. Rodriguez paskelbė nuotrauką, kurioje matyti jos ranka su įspūdingu sužadėtuvių žiedu, papuoštu dideliu brangakmeniu.

Nuotrauką ji palydėjo romantišku įrašu: „Taip, noriu. Šiame ir visuose mano gyvenimuose.“

Ilgametė meilės istorija

40 metų portugalas, šiuo metu žaidžiantis Saudo Arabijos klube „Al-Nassr“, su Georgina yra kartu jau devynerius metus – nuo 2016-ųjų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pora augina du bendrus vaikus. 2017 m. gimė jų dukra, o 2022 m. jie laukėsi dvynių – berniuko ir mergaitės. Deja, berniukas mirė gimdymo metu.

Be to, Ronaldo turi sūnų, gimusį 2010 m., ir dvynukus, gimusius 2017-aisiais. Georgina myli ir rūpinasi visais vaikais kaip savais – socialiniuose tinkluose dažnai dalijasi bendromis nuotraukomis.

Nors iki šiol pora nebuvo oficialiai susituokusi, Ronaldo ne kartą viešai vadino G. Rodriguez savo žmona.

