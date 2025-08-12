Cristiano Ronaldo ryžosi neeiliniam žingsniui: to gerbėjai laukė kone dešimtmetį

Džiugia naujiena ispanė pasidalijo socialiniame tinkle „Instagram“.
G. Rodriguez paskelbė nuotrauką, kurioje matyti jos ranka su įspūdingu sužadėtuvių žiedu, papuoštu dideliu brangakmeniu.
Nuotrauką ji palydėjo romantišku įrašu: „Taip, noriu. Šiame ir visuose mano gyvenimuose.“
Ilgametė meilės istorija
40 metų portugalas, šiuo metu žaidžiantis Saudo Arabijos klube „Al-Nassr“, su Georgina yra kartu jau devynerius metus – nuo 2016-ųjų.
Pora augina du bendrus vaikus. 2017 m. gimė jų dukra, o 2022 m. jie laukėsi dvynių – berniuko ir mergaitės. Deja, berniukas mirė gimdymo metu.
Be to, Ronaldo turi sūnų, gimusį 2010 m., ir dvynukus, gimusius 2017-aisiais. Georgina myli ir rūpinasi visais vaikais kaip savais – socialiniuose tinkluose dažnai dalijasi bendromis nuotraukomis.
Nors iki šiol pora nebuvo oficialiai susituokusi, Ronaldo ne kartą viešai vadino G. Rodriguez savo žmona.
