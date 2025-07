Jų atlyginimai – sunkiai suvokiami: 10 daugiausiai uždirbančių pasaulio sportininkų

Cristiano Ronaldo jau trečius metus iš eilės ir penktą kartą per savo karjerą tapo geriausiai apmokamu metų atletu. Portugalo bendros pajamos 2025-siais siekia apie 235 mln. eurų.

10 turtingiausių pasaulio sportininkų (10 nuotr.) Lionelis Messi (nuotr. SCANPIX) Tysonas Fury (nuotr. SCANPIX) Stephenas Curry (nuotr. SCANPIX) +6 Dakas Prescottas (nuotr. SCANPIX) Juanas Soto (nuotr. SCANPIX) LeBronas Jamesas (nuotr. SCANPIX) Karimas Benzema (nuotr. SCANPIX) Kevinas Durantas (nuotr. SCANPIX) Shohei Ohtani (nuotr. SCANPIX) Cristiano Ronaldo (nuotr. SCANPIX)

(10 nuotr.) FOTOGALERIJA. 10 turtingiausių pasaulio sportininkų

Puolėjas bent 15 milijonų eurų susirenka iš rėmimo sutarčių ir pelningų reklamos sandorių, socialiniuose tinkluose jį seka beveik milijardas žmonių.

„Golden State Warriors“ gynėjas Stephenas Curry, kuris kovą tapo pirmuoju NBA žaidėju, pataikiusiu 4000 tritaškių karjeroje, pakilo į antrąją vietą su 133 milijonais eurų pajamų.

Bokso žvaigždė Tysonas Fury užėmė trečią vietą, uždirbęs 124 milijonus eurų. Gruodį britas prarado pasaulio sunkiasvorių čempiono titulą, tačiau pajamas padidino reklaminės partnerystės ir „Netflix“ realybės šou.

Ketvirtoje vietoje – Dalaso „Cowboys“ žaidėjas Dakas Prescottas, kurio pajamos siekė 117 milijonus eurų. Tokius turtus jam sunešė kontrakto priedai ir parašas ant naujos, dar didesnės sutarties.

Argentinietis Lionelis Messi nukrito į penktą vietą su 115 milijonų dolerių – futbolo legendos atlygis toks pat buvo ir 2024-siais. Pagrindines pajamas futbolininkui neša kontraktas su Majamio „Inter“, taip pat rėmimo sutartys su „Adidas“ bei „Apple“.

Los Andželo „Lakers“ puolėjas LeBronas Jamesas, artėjantis prie šlovingos karjeros pabaigos, užėmė šeštą vietą su 114 milijonų eurų pajamomis.

Niujorko „Mets“ žaidėjas Juanas Soto liko septintas, uždirbęs 98 milijonus dolerių. 26 metų beisbolininkas iš Dominikos Respublikos pasirašė 15 metų, 765 milijonų dolerių vertės kontraktą – didžiausią sporto šakos istorijoje.

Prancūzijos rinktinėje karjerą jau baigęs puolėjas Karimas Benzema, žaidžiantis Saudo Arabijos „Al Ittihad“ komandoje, yra aštuntas su 89 milijonų eurų pajamomis.

Dar viena beisbolo žvaigždė Shohei Ohtani užima devintą vietą su 88 milijonų eurų per 2025-uosius – „Dodgers“ žaidėjas pasirašė labai keistą sutartį, pagal kurią per 10 metų uždirbs vos po 2 mln. per metus, bet po sutarties pabaigos klubas mokės net po 60 mln. kasmet. Skaičiuojama, kad vien iš rėmėjų sutarčių japonas gali uždirbti apie 80 mln. eurų kasmet.

NBA žvaigždė Kevinas Durantas, persikėlęs į „Rockets“, užbaigia dešimtuką su 86 milijonų dolerių šiais kalendoriniais metais.

1. Cristiano Ronaldo, futbolas: 235 mln.

2. Stephenas Curry, krepšinis: 133 mln.

3. Tysonas Fury, boksas: 124 mln.

4. Dakas Prescottas, amerikietiškas futbolas: 117 mln.

5. Lionel Messi, futbolas: 115 mln.

6. LeBronas Jamesas, krepšinis: 114 mln.

7. Juanas Soto, beisbolas: 98 mln.

8. Karimas Benzema, futbolas: 89 mln.

9. Shohei Ohtani, beisbolas: 88 mln.

10. Kevinas Durantas, krepšinis: 86 mln.