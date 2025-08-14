Kalendorius
Rugpjūčio 14 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Paaiškėjo, kaip jaučiasi iš ligoninės išleistas Vytautas Landsbergis

2025-08-14 16:02 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-08-14 16:02

Šiandien žiniasklaidoje pasirodė žinia, kad Aukščiausiosios tarybos–Atkuriamojo Seimo pirmininkas, profesorius Vytautas Landsbergis pirmadienį buvo išleistas iš ligoninės.

Vytautas Landsbergis švenčia 92-ąjį gimtadienį BNS Foto

Šiandien žiniasklaidoje pasirodė žinia, kad Aukščiausiosios tarybos–Atkuriamojo Seimo pirmininkas, profesorius Vytautas Landsbergis pirmadienį buvo išleistas iš ligoninės.

REKLAMA

Naujienų portalas tv3.lt susisiekė su V. Landsbergiu, kuris papasakojo, kaip šiuo metu jaučiasi.

Atskleidė, kaip šiuo metu jaučiasi

Profesorius V. Landsbergis papasakojo apie savo dabartinę savijautą:

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jaučiuosi gerai. Tegul tik visi jaučiasi gerai, jei turi tam pagrindą“, – nedaugžodžiavo profesorius.

REKLAMA
REKLAMA

Profesorius juokavo, kad jaučiasi geriau, kai yra namuose, ir pridūrė: „Geriau kol esi gyvas, nei numiręs“.

REKLAMA

Anksčiau atsidūrė ligoninėje

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad anksčiau, į medikus dėl judėjimo problemas keliančio sindromo V. Landsbergis kreipėsi liepos pabaigoje. Apie tai pirmasis pranešė naujienų portalas Lrytas.lt.

„Prof. Vytautas Landsbergis kreipėsi į Santaros klinikas dėl komplikuoto skausminio sindromo, kuris kelia judėjimo problemų. Profesorius hospitalizuotas į klinikas ištyrimui ir gydymui“, – tuomet teigė klinikos. 

Portalo duomenimis, po apžiūros nuspręsta profesorių gabenti į ligoninę.

Ten jam buvo atlikti išsamesni tyrimai. 

Pastarąjį kartą ligoninėje V. Landsbergis buvo atsidūręs kovo pradžioje.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vytautas Landsbergis (Liusjeno Kulbio nuotr.)
Paaiškėjo, ar Vytautas Landsbergis jau išleistas iš ligoninės

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų