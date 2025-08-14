Paaiškėjo, kaip jaučiasi iš ligoninės išleistas Vytautas Landsbergis

Naujienų portalas tv3.lt susisiekė su V. Landsbergiu, kuris papasakojo, kaip šiuo metu jaučiasi.
Atskleidė, kaip šiuo metu jaučiasi
Profesorius V. Landsbergis papasakojo apie savo dabartinę savijautą:
„Jaučiuosi gerai. Tegul tik visi jaučiasi gerai, jei turi tam pagrindą“, – nedaugžodžiavo profesorius.
Profesorius juokavo, kad jaučiasi geriau, kai yra namuose, ir pridūrė: „Geriau kol esi gyvas, nei numiręs“.
Anksčiau atsidūrė ligoninėje
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad anksčiau, į medikus dėl judėjimo problemas keliančio sindromo V. Landsbergis kreipėsi liepos pabaigoje. Apie tai pirmasis pranešė naujienų portalas Lrytas.lt.
„Prof. Vytautas Landsbergis kreipėsi į Santaros klinikas dėl komplikuoto skausminio sindromo, kuris kelia judėjimo problemų. Profesorius hospitalizuotas į klinikas ištyrimui ir gydymui“, – tuomet teigė klinikos.
Portalo duomenimis, po apžiūros nuspręsta profesorių gabenti į ligoninę.
Ten jam buvo atlikti išsamesni tyrimai.
Pastarąjį kartą ligoninėje V. Landsbergis buvo atsidūręs kovo pradžioje.
