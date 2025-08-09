Vytautas Landsbergis iš ligoninės pasidalijo iškalbinga žinute: sulaukė svečio

Šeštadienį V. Landsbergis socialiniuose tinkluose pasidalijo trumpa žinute ir nuotrauka.
Joje profesorius užfiksuotas kartu su stipruolių varžybų čempionu Dainiumi Rapšiu.
„Su čempionu Dainium mes visus pergalėsim!“ – rašoma prie nuotraukos.
Tikėjosi, kad šią savaitę bus paleistas namo
Dar šį pirmadienį pats profesorius dalijosi žiniomis apie savo sveikatą. Tuo metu jis pasakojo, kad jautėsi gerai ir manė, kad šią savaitę jau bus išleistas namo.
„Viskas tvarkoje, kartais reikia pasiremontuoti, tad ir dabar buvo toks mažas remontas. Aš vis dar esu ligoninėje, turbūt mane jau šią savaitę išleis“, – tąkart sakė jis.
Kaip skelbta anksčiau, į medikus dėl judėjimo problemas keliančio sindromo V. Landsbergis kreipėsi praėjusį pirmadienį. Apie tai pirmasis pranešė naujienų portalas Lrytas.lt.
„Prof. Vytautas Landsbergis kreipėsi į Santaros klinikas dėl komplikuoto skausminio sindromo, kuris kelia judėjimo problemų. Profesorius hospitalizuotas į klinikas ištyrimui ir gydymui“, – tuomet teigė klinikos.
