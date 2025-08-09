Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Vytautas Landsbergis iš ligoninės pasidalijo iškalbinga žinute: sulaukė svečio

2025-08-09 19:02 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-09 19:02

Liepos 28 dieną per Lietuvą nuaidėjo žinia apie tai, kad pirmasis nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovas, profesorius Vytautas Landsbergis (92 m.) atsidūrė Santaros klinikose. Nors V. Landsbergis dienas vis dar leidžia ligoninėje, jį džiugina lankytojų dėmesys.

Vytautas Landsbergis (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

Liepos 28 dieną per Lietuvą nuaidėjo žinia apie tai, kad pirmasis nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovas, profesorius Vytautas Landsbergis (92 m.) atsidūrė Santaros klinikose. Nors V. Landsbergis dienas vis dar leidžia ligoninėje, jį džiugina lankytojų dėmesys.

8

Šeštadienį V. Landsbergis socialiniuose tinkluose pasidalijo trumpa žinute ir nuotrauka.

Joje profesorius užfiksuotas kartu su stipruolių varžybų čempionu Dainiumi Rapšiu.

„Su čempionu Dainium mes visus pergalėsim!“ – rašoma prie nuotraukos.

Tikėjosi, kad šią savaitę bus paleistas namo

Dar šį pirmadienį pats profesorius dalijosi žiniomis apie savo sveikatą. Tuo metu jis pasakojo, kad jautėsi gerai ir manė, kad šią savaitę jau bus išleistas namo.

„Viskas tvarkoje, kartais reikia pasiremontuoti, tad ir dabar buvo toks mažas remontas. Aš vis dar esu ligoninėje, turbūt mane jau šią savaitę išleis“, – tąkart sakė jis.

Kaip skelbta anksčiau, į medikus dėl judėjimo problemas keliančio sindromo V. Landsbergis kreipėsi praėjusį pirmadienį. Apie tai pirmasis pranešė naujienų portalas Lrytas.lt.

„Prof. Vytautas Landsbergis kreipėsi į Santaros klinikas dėl komplikuoto skausminio sindromo, kuris kelia judėjimo problemų. Profesorius hospitalizuotas į klinikas ištyrimui ir gydymui“, – tuomet teigė klinikos. 

